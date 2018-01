Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Stimme aus dem Valley Axel Postinett, Korrespondent des Handelsblatts im Silicon Valley, berichtet über neue Trends und den digitalen Zeitgeist im Tal der Nerds.

Las VegasDas Silicon Valley hat seinen ersten Streit des Jahres mit Washington. Und ausgetragen wird er in Las Vegas. Die Netzneutralität in den USA ist tot, und der Terminator traut sich nicht mehr vor die Tür. Ajit Pai, im Auftrag von Präsident Donald Trump der neue Herr über die US-Telekommunikationsbehörde FCC, hat seine Teilnahme an der CES, der Leitmesse der Digitalindustrie, kurzfristig abgesagt. Angeblich, weil er laut Medienberichten Todesdrohungen erhalten haben soll. Vielleicht scheut er aber auch nur die öffentliche Diskussion. Die Behörde äußert sich nicht zu den Gründen der Absage.

Das Valley hat guten Grund nervös und verärgert zu sein. Jahre der Regulierungsarbeit unter Präsident Barack Obama hat Pai mit einem Federstrich eliminiert. Die Bestimmungen, wer in der Branche wen übernehmen darf, werden beträchtlich gelockert. Und Internet-Zugangsprovider dürfen jetzt nach Lust und Laune entscheiden, wem sie was zu welchem Preis zugänglich machen, wenn überhaupt. Wie Blutsauger können sie von jedem erfolgreichen Unternehmen immer höhere Zugangsgebühren einfordern, damit ihr Dienst „störungsfrei“ beim Kunden funktioniert. Netflix kann ein Lied davon singen.

Bislang war es wie bei einem Stromunternehmen. Der Strom an der Steckdose durfte zum gleichen Preis genutzt werden, egal ob ein Kühlschrank, ein Fernseher oder eine Herz-Lungen-Maschine dranhängt. Was nun im Internet kommt, ist als ob der Stromlieferant für Medizingeräte einfach das Doppelte verlangen könnte. Woher der das wissen soll? Kein Problem im digitalen Zeitalter, wo alle Geräte individuell identifizierbar sind. Auf der CES nennt man das das Internet der Dinge.

Bundesstaaten wie Kalifornien oder Washington, Heimatstaaten des Silicon Valley, Amazon und Microsoft, haben zwar angekündigt, eigene Gesetze schreiben, die den Kabel- und Telekom-Giganten wie Comcast, T-Mobile US, Charter Communications oder AT&T verbieten sollen, willkürlich Angebote zu beschneiden, Inhalte zu unterdrücken, Geschwindigkeiten zu drosseln, eigene Dienste zu bevorzugen oder Premiumzuschläge für Selbstverständlichkeiten zu verlangen.

Aber die Regierung in Washington D.C. hat schon klargestellt, dass sie das in keiner Weise dulden werde. Da bleiben nur noch die Gerichte. Die Internet Association, die unter anderem Google und Facebook vertritt, hat bereits Klagen angekündigt. Pai hatte im Gegenzug früher bereits auf einer Veranstaltung zum Beispiel Twitter als „Teil des Problems“ des freien Internets gebrandmarkt, weil „konservative Meinungen“ unterdrückt würden.

2018 wird damit eine Wasserscheide für die Start-ups im Silicon Valley und weltweit. Die Einmischung der Politik wird in vielen Ländern neue Dimensionen erreichen. Twitter, Google oder Facebook könnten bevorzugte Ziele von Regulierung oder Zerschlagung werden. Facebooks Mark Zuckerberg hat bereits öffentlichkeitswirksam angekündigt, er werde das Jahr damit verbringen, Facebook zu „reparieren“. Ansonsten könnte die Implosion drohen.