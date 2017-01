Valley Voice : Internet der dummen Dinge

von: Britta Weddeling Datum: 03.01.2017 12:32 Uhr

In diesen Tagen startet mit der CES eine der größten Messen der Unterhaltungselektronik der Welt in Las Vegas. Gefeiert werden smarte Geräte, die in unser Leben einziehen. Alles muss vernetzt sein. Ergibt das Sinn?