San FranciscoSeit kurzer Zeit lässt sich im Silicon Valley die späte Rache der Geisteswissenschaften beobachten. Bisher galten die schönen Künste gemeinhin als sicheres Ticket in die Armut. Heute sucht Google per Stellenanzeige nach Ethik-Spezialisten, die sich mit den juristischen und philosophischen Fragen befassen, die die neuen Technologien aus Mountain View aufwerfen. Das kategorische Durchdenken von Kant und Co. erlebt eine unerwartete Renaissance.

Kein Wunder also, dass sich der Ehrgeiz des jüngsten Neuzugangs auf der Tech-Bühne ebenfalls am geisteswissenschaftlichen Gedankengut orientiert. Ginge es nach Snapchat-Gründer Evan Spiegel, dann sollen künftig mehr Nutzer bei ihm verweilen als bisher. Ganz nach dem Motto aus Goethes „Faust“ – mit besserem Ausgang hoffentlich.

Nun wird sich zeigen, ob der Plan aufgeht. Erstmals seit dem Börsengang vor knapp zwei Monaten präsentiert die Firma Snap Geschäftszahlen. Die Investoren werden genau hinsehen. Nicht so sehr auf Umsätze oder Gewinne. Die wird das Start-up aus Los Angeles auf absehbare Zeit nicht liefern. Das hatte Spiegel bereits vor dem Börsengang klar gemacht und sogar einen Verlust in Höhe von 515 Millionen Dollar für 2016 vermeldet.

Immerhin: Snaps Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast versiebenfacht. Die Aktionäre griffen zu. Doch nach Kursschwankungen von mehr als zehn Prozent in den vergangenen Wochen muss der Gründer demonstrieren, dass seine Firma, deren Wert zwischenzeitlich auf 24 Milliarden Dollar schoss, dauerhaft überlebensfähig ist. Und das ist sie nur, wenn sie Reichweite und Werbeumsätze vergrößern kann, auf denen ihr Geschäftsmodell beruht.

Rivale Facebook hat die Expansion des Neulings teilweise bereits gestoppt. 175 Millionen Menschen nutzen inzwischen den Snapchat-Klon „WhatsApp Stories“, Snapchat selbst hatte zuletzt nur 161 Millionen Nutzer. „Instagram Stories“ riefen sogar 200 Millionen Menschen täglich auf. Das Wachstum schob Facebook laut „The Information“ auch durch gezielte Finanzspritzen an. Instagram stockte den Etat für Eigenwerbung um zwischen 30 und 40 Prozent auf und investierte insgesamt eine Summe von 80 Millionen Dollar, Snap hingegen nur 9,4 Millionen Dollar.