Tech-Talente suchen bezahlbaren Wohnraum

Nachdem über Jahrzehnte die Küstenstädte im Westen und Osten die Gewinner waren, fokussiert sich das Wachstum laut Kelman in Zukunft auf bislang vergessene Staaten wie Michigan oder Idaho, aber auch Texas und selbst das sturmverwüstete Florida. „Es ist verrückt“, lacht der Immobilienmann im Interview mit CNBC, „aber die Leute drängen einfach weiter dahin.“

Wenn er kaufen würde, wären seine bevorzugten Ziele Großstädte wie Seattle, San Antonio, Denver oder Houston, sagt er. Und dann natürlich die noch geheime Stadt, in der Amazon sein zweites Hauptquartier bauen will. Wo immer das sein mag, aber „Boston oder New York“ werde es sicher nicht sein, ist sich Kelman sicher. Eine Entscheidung soll voraussichtlich im Laufe des ersten Halbjahres fallen.

Und während die einen den Silicon-Valley-CEO mit dem glänzenden Börsengang im vergangenen Jahr eher als Nestbeschmutzer sehen, ist er bei weitem nicht der erste, der den Zenit des überpreisten Tals erreicht sieht. Großinvestor Steve Case, Gründer von AOL, hat erst jüngst die Initiative „Rise of the Rest“ gegründet, den „Aufstieg des Rests“. Nicht der Rest der Start-ups im Valley ist gemeint, sondern der Rest der US-Städte. Mit an Bord sind mittlerweile auch Eric Schmidt, der sich gerade erst als Executive Chairman von Google zurückgezogen hat, und Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Die Rise of the Rest-Gruppe will ihren Fonds von 150 Millionen Dollar in Start-ups in Städten mit hohem Potenzial und niedrigen Kosten investieren. Denn was nützt es einem Google-Softwareingenieur, wenn er Brutto im Valley 250.000 Dollar im Jahr verdient und mehr als die Hälfte seines Nettoeinkommens für die Miete ausgeben muss.

Die Gleichung ist einfach, sagt Kelman: „Techfirmen jagen Talente, und Talente wollen bezahlbaren Wohnraum.“ Also gehen die Firmen dahin, wo ihre Talente sich wohlfühlen. Industriegigant General Electric hat es vorgemacht. Sein Tech-Hauptquartier mit über 1200 Software-Ingenieuren liegt in San Ramon, weit hinter San Franciscos kleiner Schwesterstadt Oakland in der sogenannten „East Bay“. Trotzdem kann sich das Unternehmen vor Bewerbungen nicht retten. In und um San Ramon will man wohnen, wenn man Kinder hat, ein Haus mit Swimmingpool und Garage einer alten Mietwohnung vorzieht und das ewige Pendeln über die Brücken nach San Francisco leid ist.

Die neue Welle der Vernunft setzt nicht mehr auf die ländlichen Gegenden im Schatten der nordkalifornischen Trendstädte. Es geht darum, neue Zentren mit Lebensqualität zu finden. Das hat sich auch Jan Tißler gedacht. Der Deutsche hat sein Medienunternehmen von San Francisco nach Santa Fe im Bundesstaat New Mexico umgesiedelt. Der Steuerunterschied, Kalifornien erhebt zehn Prozent Einkommenssteuer und New Mexico Null Prozent, sei „ein Bonus“ gewesen, sagt er, aber nicht entscheidend. Viel mehr reizt den gebürtigen Hamburger die entschleunigte Lebensweise.

„Im Valley wird alles immer hektischer und es gibt es keine Perspektive. Selbst, wenn du eine passende Wohnung gefunden hast, ist es ungewiss, ob dich der Vermieter nicht bald doch wieder loswerden will, weil ein anderer noch mehr zahlen würde.“ In New Mexico hat der Herausgeber des Magazins „Upload“ Ruhe, die Natur direkt vor der Haustür – und im Supermarkt gibt es sogar deutsche Weißwurst.

