Valley Voice : Trump erhöht die Visa-Hürden

von: Britta Weddeling Datum: 04.04.2017 09:40 Uhr

US-Präsident Donald Trump macht ernst und will die Vergabe der besonders in Silicon Valley beliebten H-1B-Visa erschweren. In der Technologiebranche dürfte das die Unsicherheit erhöhen.