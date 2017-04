Vachani will weiter kämpfen

Dank Cloud und Big Data ist das Arbeiten mit „Samples“, einer Datenauswahl, vorbei. Der digitale Go-Spieler kennt einfach alles und alle denkbaren Varianten. Aber deshalb kann er noch lange nicht Schach spielen, und er lernt es auch nicht durch noch so viele Partien Go. Er kann seine Fähigkeiten nicht auf andere Bereiche ausdehnen. Dafür bräuchte er eben Intelligenz; ebenso zur unabhängigen Lösung von neuen, überraschend auftretenden Problemen oder kreativen Innovationen.

Alles, was wir heute also sehen, ist nichts weiter als ein Hilfsmittel, um Entscheidungen zu treffen. Maschinen, die 24 Stunden am Tag unermüdlich gigantische Datenmassen verarbeiten und analysieren und Entscheidungen nach vorgegebenen Regeln ausführen, die Algorithmen vorgeben. So toll das heute alles auch klingt, es sind nicht mehr als Hilfssysteme zur Entscheidungsfindung.

Die Alternative wäre, vielleicht einmal in ferner Zukunft, eine intuitive algorithmische Intelligenz, die sich ihrer Umgebung und Situation bewusst ist und eigene Vorstellungen und Moral entwickelt. Eine Intelligenz, die uns nicht mehr bei der Entscheidung hilft, sondern uns mitteilt, was sie in unserem Auftrag für uns entscheiden hat. Google-Mitgründer Larry Page träumt schon lange von dieser Welt, in der Googles persönlicher Assistent seinen Nutzern sagt, was sie zu tun haben, ganz alleine aus dem Datenreichtum eines Lebens auf Google-Servern.

Doch sind wir so weit und auch willens, unser Partnerwahl, unsere finanzielle Zukunft oder unsere Berufswahl unserem digitalen Zwilling zu überlassen, der wie „Mein Freund Harvey“ unsichtbar neben uns herläuft? Wohl kaum. Oder, wie es SAS-Manager Oliver Schabenberger formuliert: „Die Illusion von Intelligenz ist alles, was wir handlen können. Wir wollen, dass uns die Maschinen clever beschummeln. Der Rest ist Hype.“

Und damit wären wir also wieder zurück im Silicon Valley.

Kurz und schmerzhaft: alle Kolumnen

Immer dienstags schreiben Britta Weddeling und Axel Postinett, Korrespondenten des Handelsblatts im Silicon Valley, über neue Trends und den digitalen Zeitgeist im Tal der Nerds.