 Verbindungen zur russischen Regierung?: Best Buy wirft Kaspersky-Software raus

Kaspersky Labs in Moskau Ein Angestellter im Hauptquartier von Kaspersky Labs in Moskau. Amerikas größter Elektronikhändler Best Buy hat jetzt den Verkauf der Kaspersky-Software eingestellt. (Foto: Reuters)

New YorkDer größte US-Elektronikhändler Best Buy wirft Produkte der russischen Sicherheitssoftware-Firma Kaspersky Lab aus seinen Regalen. Grund sind Sorgen vor einer möglichen Einflussnahme der russischen Regierung auf das Moskauer Unternehmen. Es gebe „zu viele unbeantwortete Fragen“, berichtete die Tageszeitung „StarTribune“ am Freitag. Deshalb würden keine Antivirus-Produkte von Kaspersky mehr verkauft. Eine Sprecherin von Best Buy bestätigte den Bericht, wollte aber keine Einzelheiten dazu nennen. Kaspersky, dass Verbindungen zu jeglichen Regierungen zurückweist, bestätigte, dass die Verbindungen zu Best Buy eingestellt wurden.

Die US-Geheimdienste hatten die Sicherheitssoftware von Kaspersky bereits vor Monaten ins Visier genommen. US-Behörden zeigten sich zuvor zunehmend besorgt darüber, dass russische Dienste versuchen könnten, über Kaspersky-Programme Amerikaner auszuspionieren oder wichtige US-Systeme zu sabotieren. Der Konzern wurde deshalb im Juli von zwei Listen mit Firmen gestrichen, bei denen sich US-Regierungsstellen mit Technologie eindecken können.

Das Unternehmen bietet auch im deutschsprachigen Raum Programme zum Schutz von PCs und mobilen Geräten an. Zu seinen Kunden zählt Kaspersky nach eigenen Angaben mehr als 400 Millionen Privatpersonen und rund 270.000 Unternehmen.