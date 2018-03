 Vergleichsportal: Pro Sieben übernimmt Verivox

Das Verbraucherportal Verivox gehört künftig zum Medienkonzern ProSieben Sat.1. Mit dem mehr als 170 Millionen Euro schweren Kauf stemmt der Fernsehkonzern die bisher größte Einzelübernahme in seiner Digitalsparte.

MünchenProSieben Sat.1 will das Online-Vergleichsportal Verivox kaufen und damit sein Internetgeschäft weiter ausbauen. 170 Millionen Euro will der Konzern für 80 Prozent der Anteile sofort auf den Tisch legen, wie die Sendergruppe am Freitag mitteilte. Hinzu komme noch ein Betrag, der vom operativen Ergebnis des Internetportals abhänge – in Höhe von maximal 40 Millionen Euro. Das Bundeskartellamt muss der Übernahme noch zustimmen. Für ProSiebenSat.1 wäre es der bislang größte Zukauf eines Online-Unternehmens.

Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX aus Verhandlungskreisen erfuhr, liegt der Kaufpreis etwa beim Zehnfachen des jährlichen Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von Verivox. Zum Vergleich: Die Deutsche Telekom rühmte sich zuletzt damit, den Großteil der Scout24-Gruppe für das Zwanzigfache des Ebitda an einen Finanzinvestor verkauft zu haben. Im Vergleich dazu hätte ProSiebenSat.1 also günstig eingekauft. Allerdings beziehen Unternehmen bei solchen Rechnungen nicht immer die Schulden der gekauften Firma mit ein.

ProSieben Sat.1 erwirbt seit Jahren Online-Plattformen. Auch andere Vergleichsportale wie billiger-mietwagen.de oder das Reiseportal weg.de gehören den Münchnern. Die Sendergruppe macht sich damit unabhängiger von Werbeerlösen, die wiederum stark an die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland geknüpft sind. ProSieben Sat.1 wächst im Online-Geschäftsfeld deutlich schneller als im klassischen TV-Geschäft. Im vergangenen Jahr hatte der Digital-Umsatz um mehr als ein Viertel zugelegt und macht inzwischen mehr als 20 Prozent des Konzernumsatzes aus.

Mit Verivox steigt ProSieben Sat.1 nun auch größer in den Vergleich von Strom- und Gasanbietern ein. Verivox gehört in diesem Markt laut Mitteilung in Deutschland zu den führenden Anbietern. Auf der Seite können Verbraucher Energieanbieter vergleichen, aber auch Telekom-, Kredit-, und Autoversicherungsangebote.

ProSieben Sat.1 kauft vor allem Online-Portale, die sich gut in Fernsehwerbung auf den Sendern der Gruppe vermarkten lassen. Mit Sendungen wie dem Weg.de-Reiseclub auf Sat.1 oder dem Flaconi-Lifestyle-Club auf dem Sender Sixx holt die Gruppe einige ihrer Beteiligungen auch direkt ins Programm.

Bereits Anfang des Jahres hatte es Berichte über ein Interesse von ProSieben Sat.1 an Verivox gegeben. Der Konzern hatte das damals nicht kommentiert.