Videostreamingdienst Netflix wächst stärker als erwartet

Die Quartalszahlen von Netflix sind deutlich besser, als Experten erwartet hatten. Die Aktie legt nachbörslich um mehr als sieben Prozent zu.

Seit Jahresbeginn legte der Netflix-Kurs um mehr als 60 Prozent zu. (Foto: Reuters) Netflix

Los GatosDer Online-Videodienst Netflix wächst weiter rasant – zu Jahresbeginn kletterten Nutzerzahlen, Umsatz und Gewinn stärker als erwartet. Im ersten Quartal stieg der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 178 Millionen auf 290 Millionen Dollar (234 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Die Erlöse legten um gut 40 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar zu. Insgesamt gewann Netflix im Berichtszeitraum 7,4 Millionen Kunden dazu, davon 5,5 Millionen außerhalb des US-Heimatmarktes.

Damit brachte es der Videostreaming-Marktführer Ende März insgesamt auf 125 Millionen Nutzer, davon knapp 119 Millionen zahlende Kunden. Die Quartalszahlen übertrafen die Prognosen der Analysten klar.

Die Aktie schoss nachbörslich zunächst um über sieben Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn hat der Kurs schon um über 60 Prozent zugelegt.

Auch der mit Spannung erwartete Geschäftsausblick kam am Markt gut an. Im laufenden Vierteljahr will Netflix den Umsatz um 41 Prozent und die Gesamtzahl seiner Nutzer auf über 131 Millionen ausbauen.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.