 Vivendi: Medienkonzern bereitet offenbar weitere Übernahmen vor

Vivendi Der französische Medienkonzern möchte die Aktionäre mit weiteren Übernahmen beeindrucken. (Foto: Reuters)

ParisDer französische Medienkonzern Vivendi will Insidern zufolge dieses Jahr erneut auf Einkaufstour gehen. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, die ersten Übernahmeziele dürften die Werbegruppe Havas und der Videospieleanbieter Ubisoft sein. Damit könnte der Konzern Bedenken der Aktionäre angesichts durchwachsener Geschäftszahlen und einer schwachen Kursentwicklung an der Börse angehen.

Zum möglichen Volumen der Deals waren zunächst keine Informationen erhältlich. Havas ist an der Börse derzeit rund 3,5 Milliarden Euro wert, Ubisoft fast fünf Milliarden. An Ubisoft ist Vivendi bereits mit 25 Prozent beteiligt.

Der 65-jährige Vivendi-Verwaltungsratsvorsitzende Vincent Bolloré, der mit seiner Familienholding ein Vermögen gemacht hat, dürfte seine Pläne für den Medienkonzern noch diesen Dienstag bei der Hauptversammlung in Paris vorlegen. Vivendi war in den vergangenen Jahren schon sehr aktiv. Größere Beteiligungen wurden unter anderem in Italien erworben, an der Telecom Italia und dem Sender Mediaset von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Bei Vivendi ist Bolloré der größte Anteilseigner mit knapp 21 Prozent.