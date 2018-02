Vor den Apple-Zahlen Die Angst vor der iPhone-Schwäche

Apple dürfte am Abend wohl wieder einen Rekordumsatz für das Weihnachtsquartal präsentieren. Anleger treibt aber vor allem der Ausblick für das iPhone X um. Das Premium-Smartphone zeigt für Apple ungewohnte Schwächen.

San FranciscoSeit zehn Jahren beschert das iPhone Apple glänzende Geschäfte. Doch die Abhängigkeit von dem Kassenschlager beunruhigt Anleger seit Langem. Nun schürten kürzlich gesenkte Analystenprognosen Bedenken, dass das Jubiläumsgerät iPhone X bei Kunden schlechter ankommt als erwartet. Ein Ladenhüter ist das Luxusprodukt deswegen jedoch noch lange nicht. Das wertvollste Technologieunternehmen der Welt dürfte am Donnerstagabend trotzdem einen Rekordumsatz über der eigenen Prognose von 87 Milliarden Dollar im wichtigen Weihnachtsgeschäft bekanntgeben.

Besonderes Augenmerk legen Anleger jedoch auf den Ausblick. Schließlich schraubten Analysten ihre Umsatzerwartungen für das laufende zweite Geschäftsquartal bereits nach unten. Die Nachfrage nach dem iPhone X sei niedriger als erwartet, stellte Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi fest. Sorgen vor schlechteren Geschäften mit dem US-Konzern haben bereits die Aktien von Apple-Zulieferern wie Infineon, STMicroelectronics und Dialog Semiconductor unter Druck gesetzt. Smartphone-Marktführer Samsung Electronics verzeichnete im Weihnachtsquartal einen Gewinnrückgang von drei Prozent in der Handy-Sparte.

Die Forschungsdirektorin des Marktforschungsinstituts Gartner, Roberta Cozza, sagte, angesichts der hohen Preise sei es für Premium-Anbieter schwerer, Kunden davon zu überzeugen, dass es sich lohne, ein neues Smartphone zu kaufen, obwohl das alte möglicherweise noch gut laufe. Das iPhone X kostet in Deutschland mindestens 1149 Euro.

Wer das nicht zahlen will, hat nun die Wahl: Apple hat inzwischen eine ganze Armada an iPhones im Angebot, die unterschiedliche Preisklassen abdecken. Zudem tauscht das US-Unternehmen in Folge der Kritik wegen starker Abnutzung inzwischen Batterien günstiger aus, was einige Kunden auch dazu bewegen dürfte, an ihren alten iPhones festzuhalten.

Seit Langem drängen Anleger und Analysten Apple dazu, die Abhängigkeit vom iPhone zu reduzieren, das weit mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes einfährt. „Apple muss eine Antwort darauf liefern, was als nächstes kommt“, schrieb UBS-Analyst Steven Milunovich. Dies könnten zum einen neue Dienste sein, mit denen mehr Geld mit de eine Milliarde Kunden verdient werden könne.

Seit Quartalen zieht der Umsatz mit Apples Dienstleistungen wie dem App- und iTunes-Store sowie dem Musik-Streaming-Dienst Apple Music stetig an. Kürzlich startete der US-Konzern auch einen Dienst für Gesundheitsdaten. Ebenfalls für neue Impulse soll die Markteinführung des Lautsprechers HomePod sorgen, mit dem Apple die Sprachassistenten von Google und Amazon angreifen will. Für Anleger dürfte von Interesse sein, ob Firmenchef Tim Cook nun angesichts der US-Steuerreform Pläne für sein riesiges Investitionsprogramm konkretisiert.

Die iPhone-Evolution Von Modell zu Modell Das erste iPhone im Jahr 2007 hat den Vormarsch der Smartphones angestoßen und nicht nur die Mobilfunk-Industrie umgekrempelt. Ein Überblick über die Entwicklung der Geräte von Modell zu Modell: Das erste iPhone Für das Jahr 2007 waren der große Touchscreen ganz ohne Tastatur und die Bedienung per Finger ein radikales Konzept, das die Smartphone-Revolution entscheidend anschob. Dabei verzichtete Apple bei der ersten Version sogar auf den schnellen UMTS-Datenfunk. (Quelle: dpa) iPhone 3G Ein iPhone 2 gab es nie – stattdessen kam im Sommer 2008 das iPhone 3G, was auf die Unterstützung des 3G-Standards UMTS hinwies. Das Aluminium-Gehäuse wurde durch eine Plastik-Schale ersetzt. Mit dem App Store öffnete Apple die Plattform für Programme verschiedener Entwickler. iPhone 3GS Mit dem Modell des Jahres 2009 führte Apple sein „Tick-Tock“-Prinzip ein, bei dem die iPhones alle zwei Jahre radikal erneuert werden und es zwischendurch ein „S“-Modell im unveränderten Design, aber mit aufgerüstetem Innenleben gibt. Das 3GS bekam eine bessere Kamera und einen schnelleren Chip. iPhone 4 Das letzte Modell, das Gründer Steve Jobs noch selbst vorstellte. Das kantige Design des iPhone 4 mit einer gläsernen Rückwand war 2010 aufsehenerregend, zugleich häuften sich zunächst Berichte über Empfangsprobleme mit der Antenne am Außenrand. iPhone 4S Apple ließ sich 15 Monate Zeit bis Oktober 2011 mit einer Aktualisierung. Zu den Neuerungen gehörte neben technischen Verbesserungen die Sprachassistentin Siri. iPhone 5 Während die Smartphones der Wettbewerber immer größer wurden, erweiterte Apple 2012 zunächst vorsichtig die Bildschirm-Diagonale von 3,5 auf 4 Zoll. Zugleich wurde das Gerät deutlich dünner gemacht und bekam wieder eine Aluminium-Hülle. iPhone5S Die wichtigste Neuerung im Herbst 2013 war der Fingerabdruck-Sensor zum Entsperren der Telefone. Zudem entwickelte Apple unter anderem die Kamera weiter. iPhone 6 Erstmals entschied sich Apple 2014 für zwei neue Modelle mit deutlich größeren Bildschirmen mit Diagonalen von 4,7 und 5,5 Zoll. Der Schritt löste einen Absatzsprung aus, Apple kam monatelang der Nachfrage nicht hinterher. Die Geräte wurden abermals dünner. iPhone 6S Gleiches Gehäuse, bessere Technik – das reichte im Weihnachtsquartal 2015 knapp für den nächsten Absatzrekord von knapp 74,8 Millionen verkauften iPhones. iPhone 7 Zum ersten Mal geht Apple ins dritte Jahr mit einem weitgehend unveränderten äußeren Design. Aber Apple verzichtete unter anderem auf die klassische Ohrhörer-Buchse zugunsten des digitalen „Lightning“-Anschlusses. iPhone 8 Bei zahlreichen Neuerungen im Inneren behielt Apple hier das seit 2014 kaum veränderte Design bei. iPhone X Erstmals hat das neue iPhone ein OLED-Display, welches zusätzlich bis zu den Rändern reicht. Außerdem verfügt es über eine Gesichtserkennung zum Entsperren. Dafür wurden der Homebutton und der Fingerabdrucksensor weggelassen.