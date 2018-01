Facebook Jedes Jahr ein Vorsatz: Wird Facebook-CEO Mark Zuckerberg seine "personal challenge" für 2018 ins Ziel bringen? (Foto: Reuters)

San FranciscoJedes Jahr in Silicon Valley beginnt mit Mark Zuckerberg. Besonders mit der neuen Aufgabe, die sich der Chef von Facebook in einer persönlichen Neujahrsresolution stellt. In den vergangenen acht Jahren wollte er Mandarin lernen, 587 Kilometer rennen oder alle 50 Staaten der Vereinigten Staaten bereisen.

Dieses Jahr ist alles anders. Die Aufgabe für 2018 lautet schlicht: Facebook reparieren. Seine Plattform wolle stärker gegen Hasskommentare, Beleidigungen oder Wahlmanipulationen vorgehen, schreibt der 33-Jährige in einem Post auf seiner Pinnwand seines sozialen Netzwerks. Er wolle sich künftig darauf konzentrieren, „diese wichtigen Probleme zu lösen”.

Das verwundert, gehört das Handwerk Problembehebung ohnehin zu den Kernaufgaben jedes Chefs. Wenn ein Manager derart banale Dinge so hervorhebt, steckt mehr dahinter.

Im Fall von Facebook zeigt Zuckerbergs Post die stille Revolution, die sich im Hauptquartier in Menlo Park vollzogen hat. Auch wenn sie nach der Serie von Skandalen vergangenes Jahr reichlich spät kommt. Früher zog sich das Netzwerk gern auf den Standpunkt zurück, nur eine Plattform zu sein - vor allem zur Zurschaustellung des Guten im Menschen. Doch inzwischen zweifelt Zuckerberg immer öfter öffentlich an seiner Firma und will offenbar mehr Verantwortung übernehmen.

Was man zu Hasskommentaren wissen sollte Was ist „Hate Speech“? Eine feste Definition des Begriffs „Hate Speech“ gibt es nicht. Gemeint sind allgemein Meinungsäußerungen, die bestimmte Personen oder Personengruppen herabsetzen und verunglimpfen sollen. In der politischen Debatte geht es nur um solche Formen von Hate Speech, die gegen Gesetze verstoßen, insbesondere gegen Paragraphen des Strafgesetzbuchs (StGB). Ein Beispiel ist § 130 des Strafgesetzbuchs (Volksverhetzung). Diese Vorschrift verbietet es, zum Hass gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe aufzustacheln oder zu Gewalt gegen sie aufzufordern. Außerdem ist danach unter bestimmten Umständen die Leugnung des Holocaust strafbar. Quelle: Bundesjustizministerium.

Wer definiert, welche Äußerungen rechtswidrige „Hate Speech“ sind? Weder das Bundesjustizministerium noch die vom Ministerium eingerichtete Task Force prüfen, ob konkrete Inhalte gegen Gesetze verstoßen und entscheiden daher auch nicht über die Entfernung von rechtswidrigen Inhalten. Diese Prüfung führen die in der Task Force vertretenen Unternehmen vielmehr in eigener Verantwortung und in eigener Zuständigkeit durch. Die Unternehmen haben zugesagt, hasserfüllte Inhalte und Aufstachelung zu Gewalt einerseits auf ihre Gemeinschaftsrichtlinien ("Community Standards") hin und andererseits auf Grundlage des deutschen Rechts zu überprüfen, sobald ihnen konkrete Inhalte dieser Art gemeldet worden sind.

Welche Themen werden betrachtet? Thema der Task Force ist ganz generell der Umgang mit rechtswidrigen Hassbotschaften im Internet. Die Diskussion ist nicht auf rechtsextremistische Inhalte beschränkt, sondern umfasst rechtswidrige Aufrufe zu Hass und Gewalt unabhängig von ihren Motiven oder den Personen, gegen die sie sich richten. Fragen im Zusammenhang mit der Löschung konkreter Beiträge können nur die Unternehmen beantworten.

Verstößt die Löschung von Hassbotschaften gegen die Meinungsfreiheit? In Deutschland gilt Meinungs- und Pressefreiheit. Das ist im Grundgesetz verankert. In Absatz 2 des entsprechenden Artikels 5 steht allerdings auch: „Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“ Das heißt: Niemand darf sein Recht auf Meinungsfreiheit dafür nutzen, die Rechte anderer zu verletzen, zum Beispiel, indem er gegen sie hetzt, zu Gewalt aufruft oder sie verleumdet. Diese Gesetze gelten - sie müssen in sozialen Netzwerken aber konsequenter als bislang zur Anwendung kommen. Und nur darum geht es: Dass Kommentare, die gegen das Strafrecht verstoßen, gelöscht werden.

Wie unterscheidet sich das Löschen von rechtswidriger „Hate Speech“ von der Strafverfolgung? Die Strafverfolgung dient dazu, den verantwortlichen Autor zur Rechenschaft zu ziehen. Dies ist Sache der zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Die Staatsanwaltschaften werden Anzeigen schnell prüfen und zur Anklage bringen, wenn die Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Ziel des Löschens von rechtswidrigen Beiträgen ist es, für eine angemessene Kommunikationskultur zu sorgen und die vom Hass betroffenen Gruppen und Personen zu schützen. Die beiden Ziele ergänzen sich.

In welchem Verhältnis steht das Vorgehen der Task Force zum normalen Rechtsweg? Die Task Force nimmt keine Prüfung von Inhalten vor und entscheidet auch nicht über die Entfernung von strafbaren Inhalten. Die strafrechtliche Verfolgung von Hasskriminalität im Internet obliegt den zuständigen Strafverfolgungsbehörden.

Er könne den Missbrauch seiner Plattform nie ganz verhindern, schreibt der 33-Jährige. „Aber wir machen derzeit noch zu viele Fehler dabei, unsere Richtlinien durchzusetzen und die Zweckentfremdung unserer Werkzeuge zu verhindern.” Nie zuvor gestand der Manager derart offen Fehler ein, auch wenn er freilich noch keine konkreten Lösungen präsentiert.

Zuckerbergs Geständnis zeigt aber, wie sehr der politische Druck auf seine Firma wächst. Seit den Vorwürfen, im US-Wahlkampf zum Werkzeug russischer Propagandisten und Verbreiter von Fake-News geworden zu sein, steht Facebook in Washington unter verstärkter Beobachtung.

Und in Deutschland wehrt sich die Firma gegen den Vorwurf des Bundeskartellamts, seine marktbeherrschende Stellung auszunutzen und Nutzerdaten missbräuchlich zu verwerten. Die Flut an Live-Videos mit Mordinhalten und Hasskommentaren haben der Glaubwürdigkeit ebenfalls schwer geschadet.

Wenn auch nur indirekt, bezieht der Gründer doch zu den Vorwürfen Stellung. Mit dem Aufstieg digitaler Riesen und Staaten, die Technologien zur Überwachung ihrer Bürger nutzen, glaubten nun viele Menschen, „dass Technologie Macht zentralisiert statt sie zu dezentralisieren”. Die Idee von der globalen Machtverteilung zur Verbesserung der Welt gehört schließlich zum Gründungsmythos von Facebook.

Zuckerbergs Neujahrsresolution strebt danach, angriffslustige Behörden und Gesetzgeber hier wie da auf Abstand zu halten. Sie soll zudem den mehr als zwei Milliarden Nutzern missionarischen Eifer beweisen. Doch es muss sich erst noch zeigen, wie viel Einbußen im prächtigen Milliardengeschäft mit Werbung und Daten Facebook bereit ist hinzunehmen für die große Vision.

Im jüngsten Quartal setzte die Firma mit Anzeigen und Co. 10,33 Milliarden Dollar um. Das Nettoergebnis stieg um 79 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar. Die Investoren des börsennotierten Netzwerks beobachten Zuckerbergs Ankündigungen sehr genau.