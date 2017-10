Das FBI untersucht die Transfers der Gupta-Familie

Die Gupta-Familie kam die in den 1990er Jahren von Indien nach Südafrika und schmiedete dort aus einem Computergeschäft ein Firmenimperium. Das hat den südafrikanischen Staat zum eigenen Vorteil unterwandert – ein Phänomen, das im Fachjargon als „state capture“ bekannt ist, also als Kaperung des Staates.

Denn im Fall der Guptas geht es also um weit mehr als nur einen weiteren Korruptionsskandal, wie man sie am Kap kennt. Es geht vielmehr um die Übernahme zentraler staatlicher Institutionen wie etwa den Strafverfolgungsbörden oder bestimmten Ministerien durch das Firmenimperium zum Zwecke der Selbstbereicherung mit aktiver Unterstützung durch einen Staatschef und dessen Familie. So ist zum Beispiel Zumas Sohn Duduzane, einst Auszubildender bei den Guptas, seit längerem direkt oder indirekt an mehreren von deren Unternehmungen am Kap beteiligt, unter anderen auch an jener Firma, mit der SAP zum Gewinn eines Staatsauftrages offenbar eng zusammenarbeitete.

Südafrika – Land der Gegensätze Die Regenbogennation... ... wird Südafrika genannt, weil das Land mit seinen gut 50 Millionen Einwohnern ethnisch sehr gemischt ist. Das führt und führte immer wieder zu Konflikten zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, etwa zwischen der nichteuropäischen Mehrheitsbevölkerung und den europäischstämmigen, meist weißen Einwanderern.

Der Wirtschaftsmotor... ... des gesamten afrikanischen Kontinents ist Südafrika. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von etwa 400 Milliarden US-Dollar ist das Land die größte Volkswirtschaft Afrikas und gehört der G8+5 an. Die Staatsverschuldung lag 2012 bei 43,3 Prozent des BIP – also vergleichsweise niedrig, die Inflationsrate betrug fünf bis sechs Prozent.

Die Kehrseite der Medaille... ... sind noch immer massive Unterschiede beim Wohlstand. Der Gini-Koeffizient als Maß für das Ungleichgewicht bei Einkommen und Konsum gehören jeweils zu den höchsten weltweit. Die Arbeitslosigkeit liegt weit über 20 Prozent. Noch immer sind Schwarze, wenn auch nicht mehr rechtlich, benachteiligt. Die Armutsquote steigt. Viele Fachkräfte, insbesondere Ärzte und Ingenieure, wandern aus.

Die Apartheid... ... hat die Nation an der Südspitze Afrikas massiv geprägt. Eingeführt wurde sie nach ihrem Wahlsieg 1948 von der National Party, der Partei der meist niederländischstämmigen Buren. Die massive Diskriminierung, Benachteiligung und Herabwürdigung der schwarzen Bevökerung existierte bis 1990. Nach mehr als 40 Jahren meist friedlichem Kampf der benachteiligten Bevölkerungsmehrheit unter politischen Führern wie Nelson Mandela brach das System schließlich zusammen.

Das Ende des autoritär geführten Systems... ... mündete 1994 in die ersten Parlamentswahlen mit einem gleichen Wahlrecht für alle Bürger und veränderten das politische Leben im Land grundlegend. Nelson Mandela wurde am 27. April 1994 zum zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt. Er starb 2013.

Die Weißen... ... machen nur knapp neun Prozent der Bevölkerung aus, die hauptsächlich sind es Nachfahren niederländischer, deutscher, französischer und britischer Einwanderer sind, die ab Mitte des 17. Jahrhunderts nach Südafrika immigrierten. Die Zahl der europäischstämmigen Bevölkerung nimmt sinkt kontinuierlich. Fast eine Million Weiße haben seit den 90er-Jahren haben das Land verlassen.

Die Schwarzen... ... stellen knapp 80 Prozent der gesamten Bevölkerung und teilen sich in verschiedene Volksgruppen auf, etwa die Zulu, Xhosa, Basotho, Venda, Tswana, Tsonga, Swazi und Ndebele.

Knapp neun Prozent... ... machen die sogenannten Coloureds (Farbige) aus. Sie sind meist die Nachkommen der ersten europäischen Siedler, deren Sklaven und der ursprünglich in Südafrika lebenden Völker, zu einem kleineren Teil auch von eingewanderten Asiaten.

Asiaten... ... machen 2,5 Prozent der Bevölkerung aus. Der Großteil kommt ursprünglich aus Indien und ist Mitte des 19. Jahrhunderts ins Land geholt worden, um auf den Zuckerrohrfeldern zu arbeiten.

In einem Bericht aus dem vergangenen Jahr belegte die damalige südafrikanische Demokratiewächterin Thuli Madonsela angebliche Versuche der Guptas, direkt auf den Staat Einfluss zu nehmen, etwa durch ihre Intervention bei der Ernennung des Finanzministers. Die 355 Seiten legen detailliert eine Reihe weiterer Versuche der Einflussnahme vdar, etwa im Minensektor, wo die Guptas Aufträge zur Belieferung von Staatsfirmen wie dem Strommonopolisten Eskom erhielten. Verschiedentlich wird den Guptas vorgeworfen, den südafrikanischen Staat über ein undurchschaubares Netz eigener oder ihnen nahestehender Gesellschaften um Milliardensummen geprellt zu haben.

Wie weit die Tentakel der indischen Familie in Südafrikas Staat und Wirtschaft wirklich hineinreichen, wurde zur Jahresmitte offenbar, als durch bislang noch ungeklärte Umstände große Mengen privater E-Mails der Guptas an die Öffentlichkeit gelangten. Die rund 200.000 Mails wurden in den letzten Monaten tröpfchenweise von der investigativen Journalistengruppe „Ama Bhungane“ („die Mistkäfer“) veröffentlicht und erhärteten den Verdacht, dass die Guptas durch ihre große Nähe zum Staatschef wichtige Regierungsentscheidungen mitbeeinflusst und vor allem regelmäßig massiv von staatlichen Großaufträgen profitiert haben. In den durchgesickerten Emails wird auch SAP mehrfach ausdrücklich genannt.

Besonders besorgniserregend ist, dass neben SAP inzwischen immer mehr Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen wegen ihrer engen Geschäftsbeziehungen zu den Guptas in Verruf geraten, darunter auch die Unternehmensberater McKinsey und KPMG, die eigentlich für Transparenz im System sorgen sollen. McKinsey wird unter anderem bezichtigt, aus Geldgier einen äußerst lukrativen aber auch höchst dubiosen Beratervertrag mit dem staatlichen Strommonopolisten Eskom geschlossen zu haben, an dem auch das eng mit der Gupta-Familie verbandelte Unternehmen Trillian partizipierte. Als Gegenleistung für eine Gebühr von fast einer Million Euro am Tag leistete Mc Kinsey offenbar nur sehr wenig Arbeit.

Das Management will von alledem nichts bemerkt haben, aber steht seit Wochen öffentlich unter großem Druck, das Geld zurückzuzahlen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. KPMG wurde unter anderem zum Verhängnis, dass ehemalige Partner 2013 eine Einladung zu einer extravaganten Gupta-Hochzeit angenommen hatten und offenbar dafür illegal verwendete Gelder später testierten.

Das System der Abhängigkeiten ist inzwischen derart verwoben und tief verwurzelt, dass auf Südafrikas Strafverfolgungsbehörden kein Verlass mehr ist. So haben die Staatsanwaltschaft und die angeblich auf Wirtschaftsverbrechen spezialisierte Polizei-Sondereinheit „Hawks“ (Falken) zwar viel Eifer darauf verwendet, dem integren früheren Finanzminister und Zuma-Gegner Pravin Gordhan nachzustellen oder nach der Quelle für die den Guptas abhanden gekommenen E-Mails zu fahnden. Für die jüngsten Vorwürfe gegen Zuma und die Guptas und die gegen sie vorgebrachten Korruptions- und Geldwäschevorwürfe interessieren sich Südafrikas Strafverfolger jedoch allenfalls am Rande.

Durch die Lähmung der entsprechenden Behörden und Einheiten werden einige der Vorwürfe mit internationalem Bezug und vor allem die Geldtransfers der Guptas und anderer Familienmitglieder ins Ausland inzwischen vom amerikanischen FBI sowie britischen Strafverfolgungsbehörden wie der National Crime Agency und der Serious Fraud Office genauer untersucht.