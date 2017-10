SAP-Zentrale Der Vorstand des Softwarekonzerns will die Geschäfte mit dem öffentlichen Sektor in vielen Ländern genauer kontrollieren. (Foto: dpa)

DüsseldorfSAP sieht sich in Südafrika schweren Vorwürfen ausgesetzt. Der Konzern soll mit der Unternehmerfamilie Gupta zweifelhafte Geschäfte gemacht haben – diese nutzt ihre enge Beziehung zu Präsident Jacob Zuma und dessen verzweigte Verwandtschaft offenbar, um sich lukrative Staatsaufträge und großen Einfluss auf staatliche Institutionen zu verschaffen. Neben dem deutschen Softwareriesen sollen sich laut Medienberichten auch internationale Konzerne wie Hitachi, McKinsey und KPMG auf Deals eingelassen haben.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, doch SAP hat am Donnerstag erstmals ein „mögliches Fehlverhalten“ zugegeben. Daraus zieht der Konzern Konsequenzen fürs weltweite Geschäft: Er habe für „Hochrisikoländer“ die Vertriebsprovisionen im öffentlichen Sektor abgeschafft, teilte er mit. Dazu zählen rund 120 Staaten, die im Korruptionsindex von Transparency International weniger als 50 Punkte haben – darunter Schwellenländer wie Indien, Brasilien und China, aber auch EU-Mitglieder wie Griechenland und Italien. Auch zusätzliche Kontrollen bei der Zusammenarbeit mit externen Vertriebsmaklern und Wiederverkäufern sind geplant. Zudem kooperiert der Konzern mit amerikanischen Korruptionswächtern.

Die wichtigsten SAP-Produkte S4/Hana Für SAP ist es das wichtigste Produkt: S4/Hana ist ein Programmpaket, mit dem Unternehmen alles – von der Ersatzteilbestellung bis zur Finanzberichterstattung – erledigen können. Für diese Aufgaben hat sich der Begriff Enterprise Resource Planning (ERP) etabliert – hier ist der deutsche Konzern Marktführer. Die Datenbank Hana ermöglicht es, die Prozesse nahezu in Echtzeit abzubilden. S4 ist der Nachfolger von R3, dank dessen Erfolg SAP zu einem Weltkonzern geworden ist.

Hana Die erste Arbeit an der Datenbank Hana erledigte SAP-Mitgründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner 2008 mit einer Gruppe Studenten. Nach einigen Jahren Weiterentwicklung steht die Technologie inzwischen im Zentrum des Konzerns: Sie ist die Grundlage wichtiger Anwendungen wie S4/Hana und der SAP Cloud Platform. Technisch gesehen handelt es sich um eine In-Memory-Datenbank, die alle Daten im Arbeitsspeicher hält und somit auch große Datenmengen schnell auswerten kann.

SAP Cloud Platform Mit der SAP Cloud Platform ermöglicht SAP es Unternehmen, selbst Programme zu entwickeln – Erweiterungen für SAP-Lösungen wie S4/Hana, aber auch eigenständige Apps. Dabei ist es möglich, die Hana-Technologie aus der Cloud für die Datenanalyse zu nutzen – ob für die Auswertung von Maschinendaten oder aufwendige Konstruktionen. Der Konzern wirbt damit, dass die Plattform es ermöglicht, Innovationen schnell umzusetzen.

Business Network Group SAP hat in den vergangenen Jahren die Plattformen Ariba, Fieldglass und Concur gekauft und in der Business Network Group zusammengefasst – eine Art Amazon für Materialien, Arbeitskräfte und Reisen. All das läuft über die Cloud, was die Automatisierung der Prozesse erleichtern und somit Kosten senken soll. Nach Angaben des Konzerns werden über das Netzwerk Geschäfte im Wert von einer Billion Dollar abgewickelt.

Sucess Factors Für das Personalwesen, neudeutsch Human Capital Management, hat SAP 2012 eine Lösung zugekauft: Success Factors. Zum Paket zählen Funktionen für Recruiting, Bewerberverwaltung, Leistungsmanagement und Nachfolgeplanung. Bei der Übernahme ging es aber nicht nur um das neue Geschäft, sondern auch um Technologie: Success Factors half SAP, das Cloud Computing zu verstehen.

Hybris Mit der Übernahme von Hybris holte SAP 2013 eine Lösung für Kundenbindung und Online-Handel in den Konzern, die also auch das Customer Relationship Management (CRM) einschließt. Die Software ermöglicht es Unternehmen, Kunden zielgerichtet anzusprechen und Online-Käufer zu analysieren.

Leonardo Spediteure verfolgen den Weg ihrer Lieferungen, Industriebetriebe überwachen ihre Maschinen, Verbraucher steuern ihre Heizung: Das Internet der Dinge ermöglicht die Vernetzung aller möglichen Gegenstände. Für SAP ist das ein wichtiger Trend – er hat das Potenzial, Geschäftsprozesse zu verändern. Unter dem Namen Leonardo vermarktet der Konzern verschiedene Lösungen, etwa eine zur Überwachung von Fahrzeugflotten. Der Konzern hofft auf einen riesigen Markt, ohne aber Prognosen zu nennen.

„Wir haben kurzfristig einen Wettbewerbsnachteil, aber der Markt wird das verstehen“, sagte Adaire Fox-Martin, die im Vorstand den Vertrieb mitverantwortet, im Gespräch mit dem Handelsblatt. Das Unternehmen müsse Umsatz liefern, aber „auf die richtige Art“. Sie hoffe, dass die südafrikanische Öffentlichkeit der Marke SAP wieder vertraue und erkenne, dass die Firma ihre Versprechungen einhalte.

„Eine wichtige Lehre für uns: Wir müssen verstehen, dass wir immer wachsam sein und uns an die höchsten Standards halten müssen“, sagte Fox-Martin, die gemeinsam mit Jennifer Morgan den weltweiten Vertrieb des Softwareherstellers verantwortet. Die Aufklärung zeige aber, dass SAP die Angelegenheit sehr ernst nehme.

Dieses Signal richtet sich nicht nur an Südafrika, sondern auch die USA: Die dortigen Behörden bestrafen auch Korruption außerhalb des Landes. Erst im vergangenen Jahr zahlte SAP wegen eines Verstoßes gegen Korruptionsregeln bei einem Geschäft in Panama 3,9 Millionen Dollar. Der Softwarehersteller hat bereits im Juli das US-Justizministerium und die Börsenaufsicht SEC über die Situation „freiwillig über die Situation in Kenntnis gesetzt“, wie er jetzt mitteilt. Die Ermittlungen laufen noch. SAP erklärte, mit beiden Institutionen umfassend zu kooperieren.

Die beiden Behörden wachen über die Einhaltung des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Bei Verstößen gegen das US-Bundesgesetz drohen „signifikante Strafen“, wie die SEC auf ihrer Website schreibt. Neben der Rückzahlung unrechtmäßiger Gewinne drohten auch „substanzielle Zivilstrafen“. Firmen könnten zudem unter die Aufsicht eines unabhängigen Beraters gestellt werden.

Im Juli berichtete die investigative Journalistengruppe Ama Bhungane, SAP habe Geschäfte mit einer Firma der Gupta-Familie gemacht. Dabei habe Dax-Konzern eine ungewöhnlich hohe Vermittlungsgebühr von zehn Prozent gezahlt. Dies deute darauf hin, dass er den Einfluss der Guptas nutzen wollte, um sich Aufträge der staatlichen Firmen Transnet und Eskom zu sichern, so die Autoren.

Belege für Zahlungen an südafrikanische Regierungsvertreter habe die Untersuchung bislang nicht hervorgebracht, erklärte SAP. Es gebe aber „Hinweise auf mögliches Fehlverhalten im Umgang mit Drittanbietern aus dem Umfeld der Gupta-Familie“, erklärte der Konzern, ohne Details zu nennen. Gegen drei Mitarbeiter sei daher ein formales Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Ein vierter, den das Unternehmen auch beurlaubt hatte, kann seine Arbeit wieder aufnehmen.

Die internen Ermittlungen sind nicht auf die konkreten Vorwürfe beschränkt. Die internationale Anwaltskanzlei Baker McKenzie soll alle Geschäfte im öffentlichen Sektor in Südafrika rückwirkend bis 2010 prüfen. In einer dritten Phase werde das gesamte Geschäft in Südafrika durchleuchtet, sagte Fox-Martin dem Handelsblatt.

Korruption gehört in Südafrika zum Alltag. Die Verbindung zwischen der Familie Gupta und dem Präsidenten Zuma sind eng, wie Tausende E-Mails zeigen, die im Sommer an die Öffentlichkeit gelangt und als ‚Gupta Leaks‘ bekannt geworden sind. Die Medien berichten über gekaufte Minister, veruntreute Gelder und illegal zugeschobene Staatsaufträge. Die Familie und der Präsident bestreiten Gesetzesverstöße.