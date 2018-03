Wegen Konkurrenz aus China Apple-Zulieferer aus Österreich fordert staatliche Hilfe

Seite 2 von 2: Vorbild Österreich: Wie Staatshilfe funktioniert

„Wesentliche Teile der Wertschöpfungskette in der Mikroelektronik ist abgewandert. Deshalb ist es sehr schwer, die Entwicklung umzukehren. Durch das Internet der Dinge wird sich diese Entwicklung noch verstärken“, sagt Gerstenmayer. China wolle in der Mikroelektronik von Europa und den USA unabhängig werden. Die Lohnkosten in Europa sind laut AT&S doppelt sich hoch für die Herstellung eines Produkts. „Ziel muss eine weitere Automatisierungen sein, aber auch die Senkung von Lohnnebenkosten und eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten, um den Standort Europa zu sichern“, sagt Gerstenmayer. China setze alles daran, nicht nur eine verlängerte Werkbank zu sein.

Europa benötige daher grundlegende wirtschaftspolitische Weichenstellungen, um Schlüsseltechnologien wie die Mikroelektronik zu stärken. „In Europa muss endlich Chancengleichheit hergestellt werden“, sagt der AT&S-Chef.

„Es gibt weltweit einen Förderwettbewerb“, sagt auch Branchenexperte Stoppok. Wie eine Förderung in Europa funktionieren könne, mache Österreich vor. Die Alpenrepublik hat seit Jahresbeginn die steuerliche Förderung von Forschungen von zwölf auf 14 Prozent angehoben. Vor sechs Jahren begann die Forschungsprämie der damaligen rot-schwarzen Regierung bei zehn Prozent. Die steuerliche Förderung ist auch eine der Gründe, weshalb Infineon und AT&S in Österreich eine starke Forschungspräsenz besitzen.

Infineon drängt schon länger darauf, auch in Deutschland Forschung in Unternehmen staatlich zu fördern. Der ZVEI fordern eine ähnliche Forschungsprämie seit Jahren. „Wir werden auch die neue Bundesregierung abermals bitten, die Forschung in der Mikroelektronik künftig stärker zu fördern“, sagte ZVEI-Experte Stoppok.

Sonst drohe Europa, den USA und Japan eine ähnliche Entwicklung wie in der Leiterplatten-Industrie. Innerhalb weniger Jahre übernahmen chinesische Unternehmen den Markt und beherrschen ihn bis heute. Sowohl in der Halbleiter- als auch Elektronikproduktion sind die Investitionen in Europa rückläufig und auf deutlich niedrigeren Niveau als in China und den USA. Im Bereich der Halbleiter sind die wesentlichen Marktteilnehmer Infineon, Bosch, Osram, und die Schweizer ST Microelectronics.

„Die Marktbereinigung wird weiter weitergehen, um Skaleneffekte zu erzielen“, sagt BCG-Experte Holger Rubel. Erst in dieser Woche hatte der amerikanische Chipkonzern Qualcomm sein Übernahmeangebot für den niederländischen Konkurrenten NXP um sechs Milliarden Dollar auf 44 Milliarden Dollar erhöht.

Die ehemalige Tochter des niederländischen Elektronikkonzerns ist für Qualcomm wegen seiner Marktposition in der Automobilindustrie interessant. Qualcomm will mit der Übernahme von NXP der Abhängigkeit von Handyherstellern wie Apple entkommen. Qualcomm wiederum droht die Übernahme durch den Chiphersteller Broadcom. Der Singapurer Konzern bietet 117 Milliarden Dollar für den US-Konkurrenten. Die US-Regierung hat eine Überprüfung des Angebots angeordnet.

Denn die Unternehmen haben mit sehr hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung zu kämpfen. Das fördert die Zusammenschlüsse über Kontinente hinweg - Branchenteilnehmer fürchten allerdings zum Nachteil Europas. „Fertigungen wird zunehmend in Asien aufgebaut. Es gibt wenige Standorte in Europa, wo man noch erfolgreich sein kann“, sagt Unternehmensberater Rubel. Nur mit staatlicher Unterstützung lassen sich europäischen Standorten wie beispielsweise von Infineon mit Werken in Deutschland und Österreich erhalten