 Werbe-Streit: Youtube ändert die Reklame-Regeln

Youtube Die Videoplattform verändert ihre Richtlinien für Werbung. (Foto: dpa)

DüsseldorfEin Blick in den Werbeclip, und alles Unheil der Welt ist vergessen: Glückliche Menschen, durchgestylte Umwelt und strahlende Produkte – am liebsten ohne politische Botschaft. Doch was passiert eigentlich, wenn nach der heilen Werbewelt ein Hassprediger gegen Juden und Homosexuelle hetzt?

Diese Frage musste sich in jüngster Vergangenheit Youtube gefallen lassen. Denn während sich Werbekunden im klassischen Fernsehen weitgehend sicher sein können, in welchem Umfeld ihre Botschaften ausgespielt werden, ist das bei dem Videoportal, das zur Google-Holding Alphabet gehört, etwas anders. Dort werden Werbeplätze werden weitgehend automatisiert über diverse Marktplätze befüllt. Kunden können zwar bestimmte Zielgruppen auswählen, doch manchmal rutschen da auch Videos durch, neben denen keine Marke so gerne gesehen werden möchte.

Und das bemerkten die Nutzer. Ein Bericht der britischen „Times“ hatte die Debatte angestoßen: Die Reklame großer Konzerne lief nämlich nicht nur vor harmlosen Katzenvideos und Lippenstift-Tutorials, sondern auch vor Videos mit antisemitischen und homophoben Inhalten. Unternehmen wie der britische Rundfunksender BBC, die amerikanischen Telekom-Konzerne Verizon und AT&T, der Konsumgüterriese Johnson & Johnson oder die Bank JP Morgan Chase setzen daraufhin ihre Anzeigen aus. Für das Geschäftsmodell der Videoplattform sind derartige Vorfälle gefährlich – und nicht nur die Youtube steht unter Zugzwang. Auch Google und Facebook präsentieren derzeit neue Maßnahmen.

Das Videoportal hat jetzt reagiert: In einem Blogeintrag kündigt das Unternehmen an, dass zukünftig Ersteller ihren Kanal nicht monetarisieren können, also Werbung einspielen lassen, bis sie nicht eine Schwelle von 10.000 Klicks erreicht haben. Anschließend soll der Kanal auf die Richtlinientreue geprüft werden. Damit geht die Plattform einerseits gegen Piraterie vor, will aber auch Hass- und Gewaltinhalte bekämpfen – und wieder ein sicheres Umfeld für Marken werden.

Im Gespräch mit der „Wirtschaftswoche“ hatte Youtube-Chefin Susan Wojcicki in der vergangenen Woche versprochen, sich des Problems anzunehmen. Sie sei persönlich damit befasst. So habe man Maßnahmen getroffen, um Anzeigenkunden mehr Kontrolle darüber zu geben, wo ihre Werbung zu sehen sei. Es gebe nun zudem mehr Kategorien für Videos, neben denen grundsätzlich keine Werbung angezeigt werden.

Was man zu Hasskommentaren wissen sollte Was ist „Hate Speech“? Eine feste Definition des Begriffs „Hate Speech“ gibt es nicht. Gemeint sind allgemein Meinungsäußerungen, die bestimmte Personen oder Personengruppen herabsetzen und verunglimpfen sollen. In der politischen Debatte geht es nur um solche Formen von Hate Speech, die gegen Gesetze verstoßen, insbesondere gegen Paragraphen des Strafgesetzbuchs (StGB). Ein Beispiel ist § 130 des Strafgesetzbuchs (Volksverhetzung). Diese Vorschrift verbietet es, zum Hass gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe aufzustacheln oder zu Gewalt gegen sie aufzufordern. Außerdem ist danach unter bestimmten Umständen die Leugnung des Holocaust strafbar. Quelle: Bundesjustizministerium.

Wer definiert, welche Äußerungen rechtswidrige „Hate Speech“ sind? Weder das Bundesjustizministerium noch die vom Ministerium eingerichtete Task Force prüfen, ob konkrete Inhalte gegen Gesetze verstoßen und entscheiden daher auch nicht über die Entfernung von rechtswidrigen Inhalten. Diese Prüfung führen die in der Task Force vertretenen Unternehmen vielmehr in eigener Verantwortung und in eigener Zuständigkeit durch. Die Unternehmen haben zugesagt, hasserfüllte Inhalte und Aufstachelung zu Gewalt einerseits auf ihre Gemeinschaftsrichtlinien ("Community Standards") hin und andererseits auf Grundlage des deutschen Rechts zu überprüfen, sobald sie ihnen konkrete Inhalte dieser Art gemeldet worden sind.

Welche Themen werden betrachtet? Thema der Task Force ist ganz generell der Umgang mit rechtswidrigen Hassbotschaften im Internet. Die Diskussion ist nicht auf rechtsextremistische Inhalte beschränkt, sondern umfasst rechtswidrige Aufrufe zu Hass und Gewalt unabhängig von ihren Motiven oder den Personen, gegen die sie sich richten. Fragen im Zusammenhang mit der Löschung konkreter Beiträge können nur die Unternehmen beantworten.

Verstößt die Löschung von Hassbotschaften gegen die Meinungsfreiheit? In Deutschland gilt Meinungs- und Pressefreiheit. Das ist im Grundgesetz verankert. In Absatz 2 des entsprechenden Artikels 5 steht allerdings auch: „Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“ Das heißt: Niemand darf sein Recht auf Meinungsfreiheit dafür nutzen, die Rechte anderer zu verletzen, zum Beispiel, indem er gegen sie hetzt, zu Gewalt aufruft oder sie verleumdet. Diese Gesetze gelten - sie müssen in sozialen Netzwerken aber konsequenter als bislang zur Anwendung kommen. Und nur darum geht es: Dass Kommentare, die gegen das Strafrecht verstoßen, gelöscht werden.

Wie unterscheidet sich das Löschen von rechtswidriger „Hate Speech“ von der Strafverfolgung? Die Strafverfolgung dient dazu, den verantwortlichen Autor zur Rechenschaft zu ziehen. Dies ist Sache der zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Die Staatsanwaltschaften werden Anzeigen schnell prüfen und zur Anklage bringen, wenn die Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Ziel des Löschens von rechtswidrigen Beiträgen ist es, für eine angemessene Kommunikationskultur zu sorgen und die vom Hass betroffenen Gruppen und Personen zu schützen. Die beiden Ziele ergänzen sich.

In welchem Verhältnis steht das Vorgehen der Task Force zum normalen Rechtsweg? Die Task Force nimmt keine Prüfung von Inhalten vor und entscheidet auch nicht über die Entfernung von strafbaren Inhalten. Die strafrechtliche Verfolgung von Hasskriminalität im Internet obliegt den zuständigen Strafverfolgungsbehörden.

Google-Manager Philipp Schindler hatte sich gegenüber der Website „Recode“ ebenfalls zu Wort gemeldet und darauf hin gewiesen, dass nur ein „winziger“ Teil der Anzeigen von dem Problem betroffen gewesen wären. So sei es bei großen Werbekunden um weniger als 0,001 Prozent der ausgespielten Werbeclips gegangen, erklärt der Internetkonzern. Zugleich stünden diese Fälle aktuell sehr stark im Fokus, sagte Schindler: „Das Problem kommt daher, dass jemand es aggressiv auf die erste Seite setzt.“ Ob aufgebauscht oder nicht, derartige Schlagzeilen machen den Konzernen Ärger.

Denn eigentlich sind die Aussichten rosig: Der Kommunikationsdienstleister Zenith Optimedia schätzt, dass die Werbeausgaben im Bereich des mobilen Internets im Zeitraum von 2016 bis 2019 um rund 81,75 Milliarden US-Dollar zulegen werden. Davon profitieren auch große Plattformen wie Youtube oder Facebook, deren Geschäftsmodell auf Werbung beruht. Und die sind auch bei Marken beliebt: Eine Erhebung des Marktforschers Statista von 2016 belegte zum Beispiel, dass rund 85 Prozent der befragten Marketingexperten aus kleinen und mittelständischen Unternehmen in den USA Facebook als effektives Marketingwerkzeug schätzen.

Eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim stellte zuletzt fest, dass Unternehmen, die Facebook-Nutzer aktiv nach Feedback fragen, innovativer sind. Es ist eine Zweckgemeinschaft zwischen Marken und Plattformen: Man braucht sich.