Mit einem Joint Venture auf den US-Markt

Und obwohl Umsatz und Mitglieder wachsen, zieht der Gewinn dann auch nicht mit: Mit 5,1 Millionen liegt er leicht unter dem Vorjahresniveau von 5,3 Millionen Euro. Grund sind ambitionierte Pläne des deutschen Konzerns und die damit verbundenen planmäßigen Investitionen. 2013 hatte Xing das österreichische Arbeitergeberbewertungsportal Kununu gekauft – und im vergangenen Jahr die Expansion in die Vereinigten Staaten angekündigt.

In einem Joint Venture mit der Plattform Monster wollen die Deutschen auch auf dem US-Markt punkten. Doch der ist umkämpft, mit Plattformen wie Glassdoor gibt es bereits ähnliche Angebote. Vollmoeller glaubt an den Erfolg und das Potenzial für die Tochter: „Mit Monster haben wir einen sehr starken Partner.“ Zudem habe sich Konkurrent Glassdoor wegentwickelt vom Bewertungs- hin zu einem Stellenportal, erklärt Vollmoeller: „Wir glauben an einen anderen Ansatz, denn wer eine Arbeitgeberbewertung liest, hat meist schon konkrete Stellenausschreibungen im Sinn und sucht nicht mehr danach.“ Deshalb halte Xing auch beide Angebote getrennt: „Wir wollen also gleichsam das Original auf dem US-Markt sein“, sagt Vollmoeller.

Auch in Deutschland werkelt Xing weiter an seinem Angebot: Im ersten Quartal wurde aus dem Nachrichtenbereich eine Art Messenger, wie ihn beispielsweise auch Facebook bietet. Neben einer Veränderung des Designs, können Nutzer nun auch nachvollziehen, ob eine Nachricht vom Empfänger gelesen wurde. Klingt ganz nach Angeboten wie WhatsApp oder Facebook. Man wolle damit den geänderten Nutzungsgewohnheiten Rechnung tragen, die auch im beruflichen Kontext eine zunehmend beschleunigte und spontane Kommunikation erwarten, heißt es bei Xing.

Droht nicht irgendwann die mobile Nachrichtenüberfüllung? Vollmoeller glaubt an „seinen“ Messenger: „Die Zahl der versendeten Nachrichten ist im ersten Quartal um über 25 Prozent gestiegen.“ Verantwortlich macht Vollmoeller dafür neben der Verfügbarkeit seiner beruflichen Kontakte auch die Sicherheit: „Die Nutzer trennen Berufliches und Privates. Wir sind ein geschütztes Netzwerk auch für geschäftliche Kommunikation.“

Für das laufende Jahr rechnet er mit weiteren Erfolgsmeldungen – zwanzig Prozent Umsatzwachstum. Analysten gehen von einem Umsatz von 180 Millionen Euro aus: „Mit dem ersten Quartal befinden wir uns sehr sauber auf der Ziellinie, um das zu erreichen.“ Die Geschichte von Deutschland und den sozialen Netzwerken ist eben doch nicht so düster, wie manch einer meint.