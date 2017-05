 Xing-Chef Vollmoeller: „Wir befinden uns sehr sauber auf der Ziellinie“

Xing Das Karrierenetzwerk präsentiert gute Zahlen. (Foto: dpa)

DüsseldorfDeutschland und soziale Netzwerke haben ein Problem: Irgendwie hängt über ihnen immer der dunkle Schatten von StudiVZ. Das erfolgreich gestartete Netzwerk scheiterte kläglich, die US-Konkurrenz durch Facebook war zu groß. Manch einer sah ein ähnliches Schicksal auf das Karrierenetzwerk Xing zu kommen: Der Rivale Linkedin bedrohe den Erfolg der Burda-Tochter. Ein aufs andere Quartal zeigt sich jedoch: Von Gefahr kann keine Rede sein.

Denn die Zahlen sind gut – wieder einmal: Der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf rund 42 Millionen Euro. Größter Wachstumstreiber war dabei erneut der Bereich E-Recruiting. Konsequent treibt das Karrierenetzwerk unter Chef Thomas Vollmoeller die Entwicklung des Geschäfts mit der digitalen Personalsuche voran. Das zahlt sich aus: Der Erlös in diesem Segment stieg von rund zwölf im Vorjahr auf 17 Millionen Euro im ersten Quartal 2017 – ein Zuwachs von vierzig Prozent. Damit beweist der Hamburger Konzern nicht nur, dass es sich nicht vor der US-Konkurrenz zu fürchten braucht. Xing hat auch Pläne für den amerikanischen Markt.

Zwar ist der Umsatz mit der digitalen Personalsuche Wachstumstreiber, aber auch an anderer Stelle kann das Karrierenetzwerk zulegen. Im Geschäft mit den Endkunden steigt der Umsatz um zwölf Prozent auf 20,5 Millionen. Und auch das Geschäft mit Veranstaltungen entwickelt sich gut – hier steigt der Erlös von 2,9 auf 3,6 Millionen Euro. Beim Mitgliederwachstum sieht es ähnlich aus: Im März hatte das Karrierenetzwerk die Marke von zwölf Millionen Mitgliedern geknackt. Im abgelaufenen Quartal kamen 567.000 neue hinzu – ein Rekord.

Doch vor Steuern und Abschreibungen stieg der Gewinn um nur 15 Prozent von rund zehn auf zwölf Millionen Euro. Als Grund nennt der Konzern die erhöhten Ausgaben für die Kampagne zum Thema „Neues Arbeiten“, die Anfang des Jahres großflächig in Fernsehen oder Plakatwerbung zu sehen war. Es war die bislang größte Kampagne der Burda-Tochter. Ebenfalls zu Buche schlägt die Veranstaltung „New Work Experience“ in Berlin, zu der das Netzwerk rund 1000 Gäste in die Hauptstadt lud.

Alles rund um Xing Kontaktbörse für Geschäftsleute Gründer Lars Hinrichs ging es darum, einen Treffpunkt für Geschäftsleute zu schaffen – jenseits von Golfplätzen und Konferenzen. Anfangs hieß das Netzwerk noch Open Business Club oder kurz OpenBC.

Aus OpenBC wird Xing Ende 2006, das Netzwerk hatte bereits 1,5 Millionen Mitglieder, benannte sich OpenBC in Xing um. Das sollte internationalen Nutzern die Aussprache erleichtern.

Gelistet im TecDax Im Dezember 2006 ging Xing an die Börse, knapp fünf Jahre später gelang dem Unternehmen ein Karrieresprung: Im September 2015 stieg es in den TecDax auf, also den Index der 30 größten Technologiewerte.

Burda übernimmt die Regie Der Medienkonzern Burda („Focus“) übernahm 2012 die Mehrheit der Xing-Aktien. Das soziale Netzwerk agiert aber weiter selbständig.

Konkurrent LinkedIn holt auf In den deutschsprachigen Ländern ist Xing eindeutig das wichtigste berufliche Online-Netzwerk. Allerdings setzt Konkurrent LinkedIn einiges daran, den Abstand zu verringern. Die Nutzerzahlen des US-Unternehmens sind deutlich gestiegen, allerdings ist Xing weiterhin mit Abstand die Nummer 1.

Geschäft mit Gebühren 2016 lag der Jahresumsatz bei 148,5 Millionen Euro. Der Großteil der Xing-Einnahmen stammt aus dem Geschäft mit dem E-Recruiting.

Xing-Chef Thomas Vollmoeller glaubt an die Kraft solcher Veranstaltungen: „Wir wollen das Thema neue Arbeit besetzen – und uns mit so einer Veranstaltung als Ansprechpartner und Experte etablieren." Auf lange Sicht werde es nicht nur bei Veranstaltungen bleiben, auch weitere Produkte in diesem Themenbereich sollen folgen, kündigt der Xing-Chef an. Schon jetzt drehe sich das Angebot von Xing in Bereichen wie Stellenanzeigen aber auch Nachrichten, um die Themen Transparenz und das richtige Zusammenspiel von Arbeit und Privatleben.