 Zulieferer: Autonomes Fahren – Intel-Firma Mobileye sichert sich Riesenauftrag

Mobileye ist ein Spezialist für Kameras und Sensoren für das selbstfahrende Auto. Nun sichert sich die Intel-Tochter einen Auftrag für Millionen Fahrzeuge.

Der Zulieferer wurde vor gut einem Jahr für 15 Milliarden Dollar von Intel übernommen. (Foto: Reuters) Mobileye

Santa Clara/JerusalemDer zum Chip-Riesen Intel gehörende Zulieferer Mobileye wird einen großen europäischen Autobauer auf dem Weg zum autonomen Fahren unterstützen. Der Name des Herstellers wurde dabei am Donnerstag allerdings nicht genannt. Auch sonst blieben Details zu dem Deal knapp. Intel teilte lediglich mit, dass über die Laufzeit des Vertrags – das seien in der Autoindustrie typischerweise mehr als fünf Jahre – acht Millionen Fahrzeuge mit Technik von Mobileye ausgerüstet werden sollen.

Die Firma aus Israel, die Intel vor gut einem Jahr für 15 Milliarden Dollar übernahm, ist ein Spezialist für Kameras und andere Sensoren sowie dazugehörige Computer fortgeschrittener Assistenzsysteme. Für das Jahr 2021 kündigte Mobileye einen neuen Chip mit dem Namen EyeQ5 an, der komplett selbstfahrende Fahrzeuge unterstützen soll.

Intel und Mobileye sind bereits eng in die Roboterwagen-Entwicklung von BMW eingebunden. Im vergangenen Jahr unterzeichnete Mobileye auch eine Kooperationsvereinbarung mit Volkswagen.

