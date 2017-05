Markt wird transparenter

Die Digitalisierung macht die Finanzwelt auch für kleine und mittlere Firmen transparenter. Sie ermöglicht nicht nur neue Finanzierungsformen, sondern bietet Unternehmen, die auf der Suche nach Kapital sind, die Möglichkeit, über elektronische Plattformen mit vielen Kapitalgebern zusammenkommen zu können. Zudem rücken weniger bekannte Instrumente ins Licht, Berechnungen und Vergleiche sind einfacher. Konsequenz: „Firmenchefs haben heute bessere Verhandlungspositionen“, weiß Sander.

Auf diese Klauseln sollten Sie beim Leasing achten Bearbeitungsgebühren Der Unternehmer sollte sich den Effektivzins der Finanzierung ausrechnen lassen -- und mehrere Angebote miteinander vergleichen. Im Optimalfall kontaktieren Unternehmer Hersteller, Banken und Leasinggesellschaften. Bearbeitungsgebühren oder vierteljährliche Vorauszahlungen gehen oft zusätzlich ins Geld. (Quelle: Creditreform-Magazin.de)

Hersteller Clevere Unternehmer wenden sich im ersten Schritt an den Hersteller und klären die Einzelheiten des Kaufvertrags vorab. So haben sie gleich ein Angebot in der Hand, aus dem sich die genauen Angaben zum Objekt ergeben. Das wiederum braucht die Leasinggesellschaft. Und sie erfahren, ob der Leasinggeber mit dem Hersteller eventuell kürzere Gewährleistungsfristen vereinbart hat - zum Nachteil des Leasingnehmers.

Nutzungsänderungen Hier ist Vorsicht geboten, zum Beispiel beim Firmenwagen. Werden mehr Kilometer gefahren als vertraglich vereinbart, kann es teuer werden. Clevere Unternehmer überlegen vorab, wie sie das Objekt nutzen wollen. Im Zweifel frühzeitig den Anbieter kontaktieren und den Vertrag anpassen.

Nutzungsdauer Die Laufzeit des Vertrags sollte maximal der Dauer der Nutzung entsprechen - andernfalls zahlt die Firma die Raten weiter, obwohl das Objekt nicht mehr zur Wertschöpfung beiträgt. Zu unterscheiden sind die unkündbare Grundlaufzeit von 40 bis 90 Prozent der AfA, falls der Leasinggeber das Wirtschaftsgut bilanziert, und die vereinbarte nutzungsabhängige Laufzeit.

Reparaturen Das Leasingobjekt gehört der Gesellschaft oder der Bank - entsprechende Vorgaben bei Reparaturen sind zu beachten. Der Unternehmer sollte die Details seines Vertrags genau prüfen.

Steuern In jedem Fall sollte der Firmenchef vor Vertragsabschluss die steuerlichen Aspekte mit einem erfahrenen Berater erörtern. Wer zum Beispiel den Investitionsabzugsbetrag nutzt, muss diesen beim Leasing später wieder gewinnerhöhend auflösen. Der Vertrag sollte so gestaltet sein, dass die Leasingraten als Betriebsausgaben absetzbar sind.

Zinsanpassung In der Regel haben die Gesellschaften bei langfristigen Verträgen die Option, den Zins bei Veränderungen am Markt anzupassen. Es sollte klar nachvollziehbar und transparent sein, wann das erfolgen darf.

Das bestätigt eine von der TU Darmstadt und dem Online-Kreditmarktplatz Creditshelf durchgeführte Studie, nach der schon zwei von drei Mittelständlern die Möglichkeit kennen, Betriebsmittelkredite über Internetanbieter aufzunehmen. Creditshelf-Geschäftsführer Daniel Bartsch: „Gut jede vierte Firma hat den Hinweis darauf von der eigenen Hausbank erhalten, die diese Kreditvariante also zunehmend als selbstverständlichen Teil des Finanzierungsmix wahrnehmen.“ Ein Mittelständler, der das genutzt hat, ist rbc robotics Fördertechnik aus Bad Camberg. Der Lösungsanbieter von kamerageführten Roboter-Systemen hat über Creditshelf neue Aufträge vorfinanziert. Für Sander ist auch Compeon ein hilfreicher Fintech. Über das Portal können sich Mittelständler kostenlos von 220 Finanzierungsgesellschaften maßgeschneiderte Angebote für Kredite, Leasing, Factoring, Mezzanine-Kapital und Private Debt einholen.

Jonas Löher vom Institut für Mittelstandsforschung in Bonn sieht in Fintechs in erster Linie Partner für kleine und junge Firmen, weniger für den gehobenen Mittelstand. Die auf Digitalisierung basierenden Finanzierungsformen seien noch „Nischenphänomene“. Auch Sander sieht Schwarmfinanzierungen zunächst als eine Ergänzung, „die man aber mal ausprobieren sollte“. Vor allem für Betriebe mit eher durchschnittlicher Bonität sei Crowd-Kapital eine adäquate Alternative. Oder für Betriebe, die ihr Image aufpolieren oder neue Zielgruppen erreichen wollen. So wie das die 1880 gegründete Schokoladenfabrik Sawade zum Ziel hatte. Die besorgte sich von Schwarmanlegern 1,3 Millionen Euro zu acht Prozent Zinsen. Ohne diese Online-Finanzierungsaktion hätten junge Leute „den Namen Sawade wahrscheinlich nie gehört“, so Eigentümer Benno Hübel.

Die Immobilienprojektfirma WvM ist jedenfalls nach dem Deal auf Exporo.de „solide finanziert“, sagt WvM-Chef Koll. Die Eigenkapitalquote betrage über 30 Prozent. Trotzdem hat Koll regelmäßig hohen Bedarf an Fremdmitteln. Behördliche Auflagen verlängern die Vorlaufzeit vom Grundstücksankauf bis zum Baubeginn: „Das bindet mein Eigenkapital.“ Funding-Geld helfe da als ergänzende Finanzierung. „Aber unser wichtigster Baustein bleibt die Bankfinanzierung“, gesteht Koll und bricht damit eine Lanze für die Hausbanken.