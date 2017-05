 Digitalisierung: Wenn Geldgeber zum Stresstest bitten

Stresstest für Einzelhändler Die Digitalisierung beschleunigt den Wandel und stellt somit das Management vor große Herausforderungen. (Foto: dpa)

DüsseldorfStarke Marktschwankungen und Gegenwind von neuen Wettbewerbern sind für den Einzelhandel keine neuen Phänomene; gegenwärtig befindet sich die Branche allerdings in einem regelrechten Sturm. Die Unternehmen sehen sich einerseits mit politischer Instabilität und Währungsturbulenzen in ihren Absatz- und Beschaffungsmärkten konfrontiert sowie andererseits mit einer zunehmenden Veränderung der Kaufgewohnheiten ihrer Kunden. Dies betrifft Ausgabebereitschaft, die Art des Einkaufs, Markenpräferenz und auch die zielgruppenspezifische Ausrichtung nach Alter, Geschlecht oder auch dem Status.

Die Digitalisierung beschleunigt den Wandel und stellt somit das Management des Einzelhandels vor große Herausforderungen. Eine zentrale Frage dabei: Wie lässt sich angesichts der dramatischen Umbrüche eine belastbare mittelfristige Investitionsplanung überhaupt aufstellen?

Zuverlässige Prognosen über die weitere wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen sind für Investoren essenziell. Sie sind gerade auch für Financiers eine wesentliche Grundvoraussetzung, um die Chancen und Risiken einer Investitions- und Kreditentscheidung umfassend beurteilen zu können. Im aktuellen Marktumfeld ist es für Unternehmer im Falle eines Verkaufs ihrer Firma, einer signifikanten Akquisition oder auch einer Refinanzierung jedoch sehr schwierig, diese Verlässlichkeit über einen längeren Zeithorizont zu gewährleisten.

Viele Branchen stecken in einem grundlegenden Umbruch. So verzeichnete allein die Modeindustrie in Westeuropa laut dem Marktforschungsunternehmen Euromonitor im letzten Jahr einen Umsatzrückgang von rund 2,5 Prozent auf 268 Milliarden Euro. In Osteuropa fiel der Rückgang noch stärker aus: Der Umsatz gab sogar um sieben Prozent auf 47 Milliarden Euro nach. In diesem Umfeld eine Finanzierung aufzustellen wird immer schwieriger. Viele nehmen in diesem schwierigen Umfeld externe Hilfe in Anspruch, um neue Lösungen zu entwickeln.