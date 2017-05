Chancen überwiegen die Risiken

„Viele Mittelständler erfahren gerade, dass sie die Digitalisierung eher schaffen, wenn sie sich das benötigte Wissen in Form eines Start-ups hinzukaufen“, sagt Thomas Prüver, Partner bei EY. „Auch in puncto Recruiting zahlen sich Investitionen in Start-ups aus: In Zeiten von Fachkräftemangel erschließen sich Mittelständler neue Gruppen von jungen und internationalen Mitarbeitern.“

Unternehmen schlagen also bestenfalls mehrere Fliegen mit einer Klappe. Doch der Schritt will gut überlegt sein. Er kostet Zeit und Geld: Zeit, weil die Ziele des Investments vorher gut definiert werden sollten und ein passendes Start-up gefunden werden muss. Geld, weil nicht nur das Investment selbst kostet, sondern auch Administration und Prüfung des Wunschkandidaten.

Alternative Geldquellen für Gründer Venture-Capital-Gesellschaften Ist die Aussicht auf Geschäftserfolg mehr als riskant, benötigt ein Start-up Wagniskapital - das wird auch hierzulande englisch "Venture Capital" (VC) genannt. Das Geld stellen VC-Beteiligungsgesellschaften bereit, die kurzfristig in eine Unternehmensgründung investieren, um irgendwann mit einer Rendite wieder auszusteigen. Das muss keineswegs zum Nachteil des Unternehmers sein: Der Kapitalgeber unterstützt das Management beim Aufbau eines Netzwerks oder bei der Suche nach Personal - nicht zuletzt, um den Erfolg der eigenen Investition sicherzustellen.

Wie man an Venture-Capital-Gesellschaften kommt Die Beteiligung von Venture Capitalists an Start-ups liegt zumeist bei weniger als 30 Prozent. Der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) bietet zur Suche nach VC-Gebern eine Online-Datenbank an und hilft, einen Businessplan zu erstellen: www.bvkap.de.

Business Angels Business Angels nennen sich erfahrene Unternehmer, Manager oder Investoren, die ihr institutionelles oder privates Portfolio um ein paar riskantere Geschäfte bereichern wollen. Der Vorteil, einen Business Angel an der Hand zu haben, liegt im Engagement seines Investments: Während der Gründungsphase unterstützen sie den Jungunternehmer nicht nur mit Kapital, sondern auch mit ihrer Erfahrung und den nötigen Kontakten.

Wie man an Business Angels kommt In Deutschland gibt es etwa 40 Clubs von Business Angels, die regelmäßig Unternehmensgründer einladen, um ihre Businesspläne vorzustellen. Hier finden Interessierte Clubs in der Nähe und Tipps zur Einladung: www.business-angels.de.

Öffentliche Fördergelder Die sicherste Art, an Geld zu gelangen, ist, die Fördertöpfe von Ländern, Bund oder der EU anzuzapfen. Der Nachteil: Es dauert oft Monate, bis das Geld fließt. Denn die Zuschüsse können in den meisten Fällen nur die eigenen Hausbanken beantragen, die bürokratischen Mühlen tun ihr Übriges, um auch die beste Geschäftsidee vorübergehend zum Stillstand zu bringen. Allerdings sind die Töpfe auch in Krisenzeiten stets gut gefüllt. Deshalb sind sie es somit wert, von Gründern unter die Lupe genommen zu werden.

Wie man an öffentliche Fördergelder kommt Einen Überblick über öffentlich geförderte Finanzierungsmöglichkeiten bietet die Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie: www.foerderdatenbank.de

„Das Risiko eines Totalverlusts existiert natürlich schon“, sagt Thomas Lang. Er ist Rechtsanwalt und Notar bei der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und berät Mittelständler und Gründer in Handels- und Gesellschaftsrechtsfragen sowie beim gewerblichen Rechtsschutz. „Möglicherweise stellt sich beim Start-up neuer Kapitalbedarf ein. Dann können Unternehmen entweder nachschießen oder weitere Investoren an Bord holen, vorausgesetzt natürlich, es gibt Interessenten.“

Im schlimmsten Fall müsse man die Geschäftsidee begraben. Trotzdem rät er Unternehmen zu strategischen Investments in Start-ups – die Chancen, die sich daraus ergäben, würden in der Regel überwiegen.