Regelmäßige Rechenschaftslegung

Lang rät außerdem, in der Gesellschaftervereinbarung eine monatliche oder quartalsweise Rechenschaftslegung sowie Berichtspflichten über bestimmte Vorgänge wie die Neukunden-Akquise festzulegen. Auch Klauseln zum Verwässerungsschutz sowie Mitveräußerungsrechte und -pflichten sollten geregelt werden – für den Fall, dass neue Investoren hinzukommen, das Start-up verkauft werden soll, oder die Gesellschafter Anteile veräußern wollen.

Ob das Investment direkt erfolgen soll oder ob ein Tochterunternehmen – eine sogenannte Corporate Venture Capital (CVC) Gesellschaft – eingerichtet wird, hängt von den Zielen und von der Unternehmensgröße des Investors ab. Strebt das Unternehmen mehrere Beteiligungen an und will entsprechend Geld in die Hand nehmen, kann eine solche CVC-Gesellschaft sinnvoll sein. In dem eigenständigen Unternehmenszweig kümmern sich für die Aufgabe ausgewählte Mitarbeiter um die Beteiligungen. Das ermöglicht eine deutliche Abgrenzung vom Rest des Unternehmens: Zuständigkeiten können definiert werden, Strukturen sind klar. Aber es verursacht häufig höhere Kosten für Personal und Administration als ein direktes Investment.

Warum Start-ups scheitern Am Kunden vorbei geplant Es klingt banal, aber: Manche Unternehmensgründer überprüfen nicht, ob ihre Idee tatsächlich so gut bei den Kunden ankommt, wie sie erwarten.

Den Markt nicht im Blick Viele Ideen klingen toll – bis man feststellt, dass jemand anders auch schon darauf gekommen ist. Gründer sollten daher eine Marktanalyse vornehmen.

Kosten nicht im Griff Viele Start-ups sind zu optimistisch. Die Kosten geraten schnell höher als erhofft, gerade wenn es kein Controlling gibt.

Zu viel Optimismus Etliche Gründer gehen mit großen Ambitionen an ihr Projekt – um festzustellen, dass die Hoffnungen unrealistisch waren und die Einnahmen nicht so fließen wie erwartet.

Keine Ahnung von BWL So mancher Gründer kennt sich mit Technologie aus, aber nicht mit den Abläufen im Betrieb. Ohne BWL-Kenntnisse, etwa in Sachen Buchführung, scheitern viele Firmen jedoch.

Faktor Familie Eine Unternehmensgründung bedeutet eine hohe Belastung. Wenn die Familie diese nicht mitträgt, ist das für die Firma ebenso riskant wie für die Harmonie im Privaten.

Wie auch immer sich Unternehmen entscheiden – auch die eigenen Mitarbeiter müssen auf Beteiligungen vorbereitet werden. Business Angel Bulthuis warnt: „Geld ausgeben für ein Start-up kann für schlechte Stimmung sorgen, was wiederum eine eventuell geplante Zusammenarbeit erschweren kann.“

Abschließend sollte ein vielfach unterschätzter Punkt beachtet werden: „Die Investition kann zur Kannibalisierung des eigenen Geschäftsmodells führen. Das Start-up geht eigene Kunden mit innovativen Lösungen an, die bestehendes Geschäft überflüssig machen können“, sagt Bulthuis.

Das bedeutet für ihn jedoch nicht, einen Rückzieher vom geplanten Investment zu machen. Beteiligungen eigneten sich dennoch dazu, neue Technologien und Märkte zu erschließen und ohne großes Risiko für das Kerngeschäft zu experimentieren. „Wenn das Start-up, in das ich investiere, nicht mein Geschäft gefährdet, tut es irgendwann jemand anderes. Als Unternehmer wäre mir die erste Variante lieber.“