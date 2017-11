 Schwarmfinanzierung: Die Masse macht’s

Begrenzt 2,5 Millionen Euro ist die maximale Höhe eines Schwarmkredits von privaten Investoren ohne Prospekt. (Foto: dpa)

DüsseldorfHeile Welt und ganz viel Romantik: Vor allem die drei Akteure Roy Black, Uschi Glas und Pierre Brice sorgten Anfang der Neunzigerjahre in ihren Rollen als Hotelerbe Lennie Berger, als dessen Exfrau Elke und als französischer Geschäftsmann André Blondeau für das Herz-Schmerz-Schmachten in der RTL-Produktion „Ein Schloss am Wörthersee“. Die Sendung mit insgesamt 34 Episoden in drei Staffeln ist längst in den Annalen der deutsch-österreichischen TV-Geschichte verschwunden.

Doch das Schlosshotel Velden - das „Schloss am Wörthersee“ - existiert bis heute am Ufer des schmucken Kärntener Sees. Die Nobelherberge gehört zur österreichischen Hotelgruppe Falkensteiner, die insgesamt 32 Vier- und Fünfsternehäuser besitzt. Falkensteiner verbindet bei seinen Hotels und Residenzen Tradition und Moderne. Und das besonders gekonnt beim Thema Finanzierung: Vor kurzem nahm Falkensteiner über die Crowdinvesting-Plattform Finnest 2,5 Millionen Euro Kapital für das weitere Wachstum auf. Das Interesse der Investoren war so groß, dass das Investment binnen weniger Tage um mehr als eine Million Euro überzeichnet war.

Die jüngsten Crowdinvesting-Pleiten Returbo (Oktober 2016) Rund 1,1 Millionen Euro steckten Anleger in Returbo. Die Idee dahinter: Retouren, Fehlproduktionen und B-Ware von Online-Shops weiterverkaufen.

Front Row Society (Oktober 2016) Design-Entwürfe und eine Community, die darüber abstimmt – das war das Konzept der Online-Modeplattform Front Row Society. Anlegern war das 500.000 Euro wert.

Freygeist (Januar 2017) Besonders nobel und leicht wollte Freygeist seine E-Bikes designen und hatte dafür rund 1,5 Millionen Euro von der Crowd erhalten.

TripRebel (Januar 2017) Für seine Kunden wollte TripRebel Hotelbuchungen stornieren und günstigere Zimmer nachbuchen. 700.000 Euro hatten Anleger in das Start-up gesteckt.

Protonet (Februar 2017) Einen einfachen Server für jedermann wollte Protonet bieten. Dafür hatten die Hamburger binnen weniger Tage drei Millionen Euro eingesammelt – ein Rekord für die deutsche Crowdinvesting-Szene.

Lampuga (April 2017) Rund 820.000 Euro hatte Lampuga auftreiben können. Das Produkt: Elektrifizierte Surfboards mit denen sich auch ohne Wind surfen lässt.

Deals wie der der Hotel-Holding könnte einen Meilenstein für die deutschsprachige Crowdszene bedeuten. Bislang dominieren eher kleinvolumige Transaktionen das Schwarmgeschäft. Besonders Start-ups benötigen häufige, dafür aber eher geringere Kapitalspritzen. Darauf haben sich Anbieter wie Funding Circle eingestellt, nach eigenen Angaben der weltweit führende Marktplatz für Unternehmensfinanzierung. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat das Unternehmen Kredite im Wert von mehr als 3,3 Milliarden Euro an 32.000 Unternehmen vermittelt.

Doch der einzelne Kredit für Wachstums- oder Innovationsvorhaben ist bei 250.000 Euro gedeckelt. „Dazu muss man wissen, dass sich 2016 über 80 Prozent der hierzulande von kleinen und mittleren Unternehmen angefragten Kredite in der Volumenklasse bis zu 250.000 Euro bewegten“, begründet Thorsten Seeger, Geschäftsführer Deutschland bei Funding Circle. Kleine Unternehmen, die mehr als 95 Prozent der deutschen Unternehmen ausmachen, sind Seegers Zielgruppe.

Von diesen Firmen hört er „immer wieder von erschwerten Bedingungen für den Zugang zum nötigen Fremdkapital - trotz guter Bonität“. Funding Circle und Wettbewerber wie der deutsche Marktführer Companisto wollen genau in diese Lücken stoßen, die Deutschlands Banken und Sparkassen aufreißen. „Seit 2000 wurde bundesweit jede vierte Bankfiliale geschlossen. Und die Ausdünnung des Filialnetzes wurde nicht adäquat durch digitale Angebote für die oftmals lokal verankerten Unternehmen aufgefangen.“

Funding Circle und Co. locken mit schlanken Verfahren und schnellen Entscheidungen. „Bei uns erhalten Firmen innerhalb von 48 Stunden Gewissheit und damit Planungssicherheit - innerhalb von sieben Tagen können sie dann im Normalfall über das Kapital verfügen“, sagt Seeger. Bei klassischen Banken müssen Unternehmen nach seinen Worten dagegen bis zu sechs Wochen auf die Kreditentscheidung warten.