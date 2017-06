 Hapag-Lloyd: Containerriese steuert in Richtung MDax

Hapag-Lloyd Manager bei Hapag-Lloyd rechnen fest damit, dass Großaktionär Tui in den kommenden 18 Monaten sein Aktienpaket auf den Markt wirft. (Foto: Reuters)

HamburgFast elf Milliarden Euro Umsatz, mit 230 Schiffen fünftgrößte Reederei der Welt – doch an Frankfurts Börse notiert der Hamburger Containerriese Hapag-Lloyd gerade einmal im Einstiegssegment SDax, zusammen mit Börsenzwergen wie Cewe, Gerry Weber oder WCM.

Zwar hat es die seit November 2015 gelistete Reederei mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung geschafft, die mit 4,3 Milliarden Euro MDax-Werte wie Stada, Rheinmetall oder Schaeffler bei weitem übertrifft. Doch das niedrige Handelsvolumen, bedingt durch einen mickrigen Streubesitz von 15,6 Prozent, verhinderte bislang hartnäckig den Aufstieg in die zweite Börsenliga.

Das könnte sich bald ändern. Für Hoffnung sorgen die Rahmenbedingungen der geplanten Kapitalerhöhung, die Vorstandschef Rolf Habben Jansen jetzt vor Journalisten erläuterte. Danach ist zwar mit den Großaktionären vertraglich vereinbart, dass der angepeilte Betrag von 400 Millionen Dollar erreicht wird – und zwar bis spätestens zum 24. November. „Wir hoffen aber“, sagte Habben Jansen, „dass wir den Back Stop, also die Garantiezusage der Aktionäre, kaum brauchen werden.“ Ziel sei es, möglichst viele der neuen Papiere über den Markt zu verkaufen.

Geht der Plan auf, erhöht sich der Streubesitz deutlich und mit ihm das Handelsvolumen an der Börse.

Ein weiterer Schritt in Richtung MDax könnte sich anschließen. Denn Manager bei Hapag-Lloyd rechnen fest damit, dass Großaktionär Tui in den kommenden 18 Monaten sein Aktienpaket auf den Markt wirft. Bereits seit langem lässt Tui-Chef Fritz Joussen durchblicken, dass er nur noch nach einem günstigen Termin für den Ausstieg Ausschau hält. Trennt er sich über die Börse von den Papieren, würde dies den Streubesitz um weitere 7,9 Prozentpunkte ausbauen. „Falls Tui verkauft“, hofft Habben Jansen, „rücken wir in jedem Fall deutlich näher an den MDax.“

Bei der Frankfurter Börse taxiert man dies keineswegs als unwahrscheinlich. „Wenn Hapag-Lloyd den Freefloat und damit das Handelsvolumen erhöht“, sagt ein Sprecher, „könnte es als Kandidat für den MDax infrage kommen.“ Anfang September will man dort die Zusammensetzung der Börsenindizes ohnehin überprüfen. Aber auch jenseits der jährlichen Neuordnung seien Wechsel möglich, heißt es in Frankfurt. Etwa dann, wenn sich das Handelsvolumen eines Kandidaten gründlich verändert.

Der Aufstieg in den MDax kommt dem Börsenkurs üblicherweise zugute. Eine gute Handvoll Investmentfonds verfolgt die Anlagestrategie, das mittlere Börsensegment in den eigenen Portfolios abzubilden. Sollte Hapag-Lloyd den Sprung in den MDax schaffen, wären die Fonds gezwungen, Aktien der Reederei zu kaufen. Der damit verbundene Kursanstieg käme Altaktionären wie der Stadt Hamburg, dem Speditionsmilliardär Klaus-Michael Kühne oder der chilenischen CSAV-Holding zugute.

Der Hamburger Seefahrtskonzern, der im vergangenen Jahr tiefrote Zahlen schrieb, will die Branchenkrise in diesem Jahr endgültig hinter sich lassen. Sie währt seit 2011, weil nach dem Ende der Finanzkrise bei den Werften mehr Schiffe bestellt wurden, als die Frachtnachfrage hergab. Massive Überkapazitäten waren die Folge – und ein drastischer Verfall der Frachtraten.