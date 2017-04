Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Jahresgebühren unterscheiden sich deutlich

Wer verhindern will, dass Meilen verfallen, muss meist draufsatteln. So schützen etwa die „Gold“-Varianten der „Miles & More Credit Card“ vor einem solchen Punkteverfall. Auch die „Blue“-Varianten sind dazu geeignet, jedoch erst ab 3.000 Euro Umsatz im Jahr. Eurowings „Boomerang“- Meilen bleiben erhalten, solange Reisende eine Eurowings-Kreditkarte besitzen.

Air Berlin hebt den Meilenverfall ab der „Plus“-Variante auf, bei der „Basic“-Variante ab dem „Silver“-Statuslevel. American Express Membership Rewards verfallen nicht, Payback-Punkte hingegen bei ausbleibender Tätigkeit nach drei Jahren.

Mit den weitaus meisten Versicherungen glänzt American Express. Bei der „Gold Card“ sind es Reiserücktrittsversicherung, Auslandsreise-Krankenversicherung sowie Flug- und Gepäckverspätungsversicherung. Zudem gibt es eine Versicherung zur Absicherung von Einkäufen – sogar bei der sonst versicherungslosen „American Express Payback Karte“.

Die Jahresgebühren der Kartenprogramme variieren deutlich. Kostenlos ist allein die „American Express Payback Karte“, obwohl sie dieselben Lufthansa-Meilengutschriften bietet wie Lufthansas „Miles & More Credit Cards“. Zumindest im ersten Jahr kostenlos sind die Eurowings-Kreditkarten, danach kosten sie 19,99 Euro (Classic) oder 69,99 Euro (Gold) pro Jahr. In den ersten zwölf Monaten kostenfrei ist ebenso die „American Express Gold Card“. Ab dem zweiten Jahr kostet sie jedoch 140 Euro.

Alle anderen Karten haben feste Jahresgebühren, die bei Lufthansa zwischen 55 und 110 Euro liegen und bei Air Berlin zwischen 49,90 und 89,90 Euro. Einsamer Spitzenreiter ist die American Express Platinum Card. Sie kostet pro Jahr 600 Euro – und eine einmalige Aufnahmegebühr von 300 Euro.