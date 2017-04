Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wie die einzelnen Karten abschneiden

Doch auch unter den restlichen zehn Rivalen hat sich American Express den Spitzenplatz gesichert, wie folgende Übersicht zeigt:

Auch wenn sie im Ranking an der Spitze steht: Die Karte von American Express leidet unter ihrer geringen Akzeptanz. Diese verbessert sich zwar zunehmend, viele Händler aber scheuen American Express wegen der höheren Gebühren im Vergleich zu Mastercard oder Visa. Die höchste Akzeptanz hat deshalb das Eurowings-Programm mit seinem Kreditkartendoppel vorzuweisen. Lufthansa und Air Berlin bieten mit Master Card oder Visa ebenfalls eine gute Akzeptanz

Dagegen schneidet American Express am besten ab, wenn es um das Willkommenspaket geht. Für die „Gold Card“ gibt es standardmäßig 15.000 Membership Rewards (MR), das sind 12.000 Meilen bei den meisten Meilenprogrammen. Die Standardprämien bei „Miles & More“ sind dagegen relativ niedrig und reichen von 500 bis 4.000 Meilen, wofür ein 50 Euro Fluggutschein zu haben ist – oder eine Avis-Wochenendmiete.

Bei „Air Berlin Topbonus“ erhalten Neukunden zwischen 3.000 und 10.000 Prämienmeilen, bei den Eurowings-Kreditkarten sind es 2.500 „Boomerang“-Meilen. Mit Abstand am besten ist die Prämie für die „American Express Platinum Card“. Man erhält 30.000 Membership Rewards, also 24.000 Prämienmeilen, zahlt aber auch einen jährlichen Beitrag von 600 Euro. Fast alle Anbieter locken allerdings in regelmäßigen Werbeaktionen mit deutlich höheren Meilenprämien.

Aufgrund einer EU-Richtlinie dürfen Kreditkartengesellschaften Händlern seit 2016 nur noch einen Bruchteil der bisherigen Gebühren auferlegen. In der Folge schränkten viele Kreditkarten ihre Leistungen ein. Lufthansa und Air Berlin halbierten ihre Meilengutschriften für Privatkunden.

„Air Berlin Topbonus“ machte aus der Not ein Tugend und führte die „Air Berlin Visa Card plus“ ein, bei der man weiterhin eine Prämien- und Statusmeile je Euro Umsatz erhält. Dafür zahlen Kartenhalter nun eine höhere Jahresgebühr, die aber unter der für die „Lufthansa Miles & More Gold“-Karten liegt. Lufthansa testet seit Januar Ähnliches mit ausgewählten Kunden.

Bei den Karten für Geschäftskunden ist alles beim Alten geblieben. Dort kann man immer noch eine Prämienmeile je einem Euro Ausgaben bei der „Lufthansa Miles & More Credit Card“ sammeln. Auch die Eurowings-Kreditkarten bieten nach wie vor eine „Boomerang“-Meile je einem Euro Umsatz, allerdings haben diese einen deutlich geringeren Gegenwert als Lufthansa-Meilen.