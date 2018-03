Alexander Karp Chef von mysteriöser Silicon-Valley-Firma wird Aufseher bei Springer

Alexander Karp soll Aufsichtsrat beim Springer-Konzern werden. Seine Firma Palantir gilt als eine der geheimnisvollsten Firmen im Silicon Valley.

Seine Firma Palantir arbeitet bei Daten auch mit Regierungen zusammen. (Foto: Reuters) Alexander Karp

BerlinAxel Springer holt sich digitale Expertise in den Aufsichtsrat. Der Mitgründer und Chef der US-Sicherheits- und Softwarefirma Palantir Technologies, Alexander Karp, soll zur Hauptversammlung am 18. April in das Kontrollgremium einziehen, wie der Berliner Verlag am Mittwoch mitteilte.

„Alexander Karp ist einer der erfolgreichsten und wichtigsten Vordenker der Digitalwirtschaft“, sagte Springer-Aufsichtsratschef Giuseppe Vita.

Palantir gilt mit einer Bewertung von rund 20 Milliarden Dollar als Börsenkandidat und ist eines der geheimnisvollsten Unternehmen im Silicon Valley. Die Firma arbeitet bei Daten auch mit Regierungen zusammen. Palantir soll auch dazu beigetragen haben, dass die US-Armee den früheren al-Kaida-Chef Osama bin Laden aufgespürt hat.

Der Springer-Aufsichtsrat schlug auch die Warner-Bros-Managerin Iris Knobloch als neue Kontrolleurin vor. Ausscheiden aus dem Gremium der neun Mitglieder sollen Ex-Vorstand Rudolf Knepper und Bill Ford vom früheren Springer-Großaktionär General Atlantic.