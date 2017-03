Amazon-Gründer : Jeff Bezos überflügelt Warren Buffett

Datum: 30.03.2017 09:29 Uhr

Jeff Bezos ist seit nun der zweitreichste Mann der Welt. Der Amazon-Gründer zog in der Geldrangliste an Warren Buffett und Amancio Ortega vorbei. Der plötzliche Anstieg seines Vermögens liegt an einem einzigen Deal.