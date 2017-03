 Anton Schlecker: Ein Phantom muss vor Gericht

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Anton Schlecker Der Gründer der Schlecker-Drogeriemärkte 1999. Der Patriarch muss sich ab dem 6. März vor Gericht verantworten. (Foto: dapd)

Stuttgart/EhingenVon Schlecker ist in seiner Heimatstadt Ehingen nichts mehr zu sehen. Das weiße Logo auf blauem Grund des einstigen Drogerie-Imperiums ist überall getilgt. Und der Glaspalast, der einmal als Firmensitz diente, gehört längst zum Businesspark Ehingen Donau. „Es ist nichts mehr da“, hatte Schleckers Tochter Meike vor gut fünf Jahren zur Insolvenz des Unternehmens erklärt.

Auch Anton Schlecker hält sich gut verborgen in seinem Anwesen hinter hohen Mauern, in dem er mit seiner Frau Christa wohnt. Im Ort sieht man sie nur selten, wenn überhaupt. Die jüngsten Bilder von Anton Schlecker stammen aus dem Jahr 1999. Mit umso mehr Spannung wird sein Auftritt im Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht erwartet, der am kommenden Montag beginnt.

Der dürfte nicht nur wegen der Anwesenheit Anton Schleckers und des dramatischen Ausmaßes der Pleite für die mehr als 25.000 Mitarbeiter mit entsprechendem öffentlichem Interesse begleitet werden. Die Insolvenz traf viele relativ alte Angestellte, die „Schlecker-Frauen“, schwer. Hinzu kommen pikante Details. Es geht laut Kennern der Anklageschrift um Luxusreisen für Schleckers Kinder im Wert von 60.000 Euro, 800.000-Euro-Geschenke für die Enkelkinder oder auch eine Wohnungsrenovierung für eine Million Euro.

Die Staatsanwaltschaft wirft Schlecker nicht nur falsche Angaben in den Bilanzen der Drogeriemarktkette vor, in insgesamt 36 Fällen soll Schlecker Vermögenswerte zur Seite geschafft zu haben, die eigentlich in die Insolvenzmasse gehörten. Schleckers Frau und seine beiden Kinder stehen ebenfalls vor Gericht – unter anderem wegen Beihilfe. Sein Anwalt wollte sich vor dem Verfahren nicht äußern.

Dass Firmenchefs vor einer Pleite versuchen, Vermögen auf die Seite zu schaffen, ist nicht ungewöhnlich. Häufig werden Ehefrauen oder andere Familienmitglieder bedacht. Besonders am Fall Schlecker ist, dass Anton Schlecker mit seinen Kindern Lars und Meike enge Geschäftsbeziehungen unterhielt und auch seine Frau in das Firmenimperium eingebunden war.

„Was den Fall ungewöhnlich macht, ist die Dimension“, sagt Juraprofessor Matthias Jahn von der Goethe-Universität Frankfurt. Schleckers Kinder waren Gesellschafter des Unternehmens LDG, das die Schlecker-Logistik übernommen hatte. Sie sollen laut Anklage nicht nur unangemessen Leistungen erhalten und die Insolvenz verschleppt haben, sondern auch Beträge in Höhe von 52.000 Euro an ihre Mutter, Christa Schlecker, überwiesen haben für „tatsächlich nicht erbrachte Beraterleistungen“. „Damit soll Vermögen, das in die Insolvenzmasse gehört, verschoben worden sein“, erklärt Jahn.