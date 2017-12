Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Aufsichtsräte sind längst keine Grußonkel mehr

VW-Chefkontrolleur Hans Dieter Pötsch (links) mit Vorstandschef Matthias Müller VW ist ein Lehrbuchbeispiel für die sich wandelnde Rolle der Aufsichtsräte. (Foto: AP)

Eben diese Kommission kündigte aber unter Führung des frisch gekürten Kommissions-Vorsitzenden Rolf Nonnenmacher überraschend an, den Rechts- in einen Praxiskodex umzubauen. Best Practice soll nunmehr der Leitfaden für die Kodexregeln zur guten Unternehmensführung werden statt Aktienrecht, Transparenzregeln oder Angemessenheitsregularien, die im Bundesjustizministerium erdacht wurden. Ein ambitioniertes, man könnte auch sagen revolutionäres Vorhaben.

Das Projekt wirft weitreichende Fragen auf. Die erste lautet, wie dehnungsfähig ist das deutsche Aktienrecht? Die zweite allerdings ist weit spannender: Wo führt das hin?

Best Practice setzt in einer globalen, das heißt auch immer angelsächsisch geprägten Finanzwelt tendenziell das deutsche System der Gewaltenteilung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, dem Wechselspiel zwischen Management und Kontrolle, außer Kraft. Aufsichtsratschefs deutscher Aktiengesellschaften werden in neue Rollen gedrängt, die des Chairman oder Verwaltungsratsvorsitzenden. Das bedeutet Co-Management statt Kontrolle.

Ein versierter Governance-Experte hat das deutsche System einmal mit den Usancen des britischen Königshauses verglichen. Aufsichtsräte seien in der Rolle des Prinzgemahls. Immer zwei Schritte hinter dem Vorstand, schweigend, aber freundlich grüßend. Den Grußonkel wollen deutsche Aufsichtsräte zum Glück schon lange nicht mehr geben. Doch ihr Handlungsspielraum ist begrenzt.

Die Weiterentwicklung der deutschen Unternehmens-Governance wird nicht mehr um die Beantwortung der zentralen Frage herumkommen, ob wir aus dem tradierten System ausbrechen und neue, anders konzipierte Formen der Unternehmensführung zulassen wollen. Schon gibt es Vorschläge, neben der Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat bei Neugründungen etwa die britische Plc mit einem einstufigen Board zuzulassen. Das würde den Konflikt um die Funktion der Aufsichtsräte entschärfen, wenn nicht gar auflösen.

Doch selbst weniger weit reichende Reformen hätten unmittelbare Konsequenzen für das Zusammenspiel der Gremien. Auch vorgeschlagene eigene Governance-Roadshows der Aufsichtsräte würden unweigerlich und irgendwann die Frage aufwerfen, wem die Investoren denn nun mehr Gehör schenken sollen?

Auch eine Selbstbeschränkung auf sogenannte „aufsichtsratsspezifische Themen“ im Investorendialog wie Auswahl der Vorstände oder Vergütungsfragen sind problematisch. Letztlich geht es immer um strategische Entscheidungen. Welcher Vorstand steht für welche Strategie, in welche Richtung steuert das Vergütungssystem die Manager?

Man kann es drehen und wenden, wie man will. Wer den Investorendialog mit den Aufsichtsräten einfordert, muss zugleich Antwort geben, wie weit er bereit ist, das bestehende Governance-Regime für Unternehmen umzugestalten. Mit Leitlinien und einem Best-Practice-Kodex ist es nicht getan. Solche vermeintlich minimalinvasiven Eingriffe bringen die Aufseher nur in die Bredouille.