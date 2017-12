Martin Brudermüller Der Manager soll im Mai 2018 Kurt Bock als BASF-Chef ablösen. (Foto: BASF)

LudwigshafenDer Ludwigshafener Chemieriese BASF baut seinen Vorstand um und ebnet Konzernchef Kurt Bock den Weg in den Aufsichtsrat. Mit Ablauf der Hauptversammlung am 4. Mai werde Vizechef Martin Brudermüller an die Spitze des Chemiekonzerns rücken und dort Bock ablösen, teilte der Branchenprimus am Donnerstag mit. Damit werde ermöglicht, dass Bock nach Ablauf der gesetzlichen zweijährigen „Abkühlphase“ im Jahr 2020 in den Aufsichtsrat gewählt werden und den Vorsitz übernehmen kann.

Brudermüller ist ein BASF-Urgestein: Der promovierte Chemiker arbeitet bereits seit 1988 für den Konzern, leitete in der Vergangenheit unter anderem das Asiengeschäft und war zuletzt im Vorstand auch für den Bereich Petrochemie zuständig.

Der Wechsel sei Teil der langfristigen Nachfolgeplanung für Aufsichtsrat und Vorstand, teilte der Konzern weiter mit. In den vergangenen sieben Jahren habe Bock BASF „entscheidend geprägt und erfolgreich weiterentwickelt.“ Der Aufsichtsrat habe den 59-Jährigen daher gebeten, 2020 für das Kontrollgremium zu kandidieren. Bock ist seit 2003 Mitglied des Vorstandes und seit 2011 Chef von BASF.

Neuer Konzern-Vize soll Hans-Ulrich Engel werden, der seinen Posten als Finanzvorstand aber behalten wird. Engel ist seit 2008 Mitglied des Vorstands und war unter anderem für die Region Nordamerika verantwortlich; er leitet seit 2011 das Finanzressort. Außerdem verlängerte der Aufsichtsrat die Verträge von Brudermüller, Engel und Asien-Vorstand Sanjeev Gandhi um fünf Jahre bis zur Hauptversammlung 2023. Im Zuge der Veränderungen werde der Vorstand im Mai 2018 von acht auf sieben Mitglieder verkleinert.

Anders als die Wettbewerber setzte Bock weniger auf Mega-Zukäufe, sondern eher auf organisches Wachstum. „Größe an sich ist kein Wert, wir müssen in unseren jeweiligen Geschäftsfeldern wettbewerbsfähig sein“, lautet sein Credo. Gleichwohl erwarb er zuletzt für fast sechs Milliarden Euro das Bayer-Saatgut-Geschäft und betrat damit neuen Boden. Dank starker Geschäfte mit Basischemikalien und der anhaltenden Erholung im Öl- und Gasgeschäft konnte Bock zudem im Sommer seine Jahresprognose nach oben schrauben.

Doch die Branche ist im Wandel: Der designierte Chef Brudermüller steht vor den Herausforderungen einer sich konsolidierenden Chemieindustrie. Zuletzt hatte es mehrere große Deals gegeben – etwa die Fusion der US-Konzerne Dow Chemical und DuPont zu DowDupont mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von etwa 130 Milliarden US-Dollar.

Zudem strebt Bayer die Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto an und steigt damit zum größten Pflanzenschutz- und Saatgutanbieter der Welt auf. Die schweizerische Syngenta wurde in einer Milliardentransaktion von der chinesischen Chemchina übernommen. Darüber hinaus will BASF sein Geschäft mit technischen Kunststoffen mit einer Milliardenübernahme ausbauen und vereinbarte den Kauf des globalen Polyamid-Geschäfts des belgischen Konkurrenten Solvay für 1,6 Milliarden Euro.

Nachdem das Öl- und Gasgeschäft Wintershall vor allem im vergangenen Jahr unter niedrigen Energiepreisen litt, hat Bock die Abspaltung von Wintershall eingeleitet. Nicht, ohne die Tochter vorher mit der ehemaligen RWE-Tochter Dea zu stärken, die BASF von dem russischen Milliardär Mikhail Fridman übernehmen will.

Es gab aber auch Rückschläge wie das Unglück im Oktober vergangenen Jahres in Ludwigshafen, das zum schlimmsten in der BASF-Geschichte der vergangenen Jahrzehnte werden sollte. Die Explosion war der schwerste Vorfall in einer Serie von Pannen. Vorwürfe, es sei zu Lasten der Sicherheit gespart worden, wies Bock zurück.