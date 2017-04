Siemens erschlägt mit Bleiwüsten

Aber auch bei den Inhalten stimmt es oft nicht, genauer gesagt bei der Präsentation. „Gutes Storytelling“ sei die Ausnahme, sagt Foederl. Infineon habe es zum Beispiel sehr gut verstanden mittels einer ausgestellten Straßenlaterne und einem vom CEO Reinhard Ploss getragenen Bezahl-Ring die Anwendungsfelder der sonst so abstrakten Produkte des Konzerns anschaulich zu demonstrieren. BMW hat seine Botschaft klar rüber gebracht: „Wir greifen (wieder) an“.

Wichtig auch die Visualisierung. Viel ist keineswegs auch gut. Der Immobilienkonzern Vonovia bestach laut Studie durch „äußerst reduzierte“ Präsentation. Bayer lieferte neben journalistischen Headlines meist auch eine Schlagzeile am Schluss. Siemens dagegen erschlug die Zuhörer durch Bleiwüsten. Konzernchef Joe Kaeser habe sein Eingangsstatement mit einer „völlig überfrachteten Bulletpoint-Folie“ kombiniert. Die habe man schon in der ersten Reihe vor dem Podium nicht mehr lesen könne, berichtet Föderl.

In Unterschied zu Analystenkonferenzen böten Bilanz-Pressekonferenzen die Chance, ein breites Medienecho zu erzeugen, sagen die Konferenz-Beobachter. Botschaften müssten deshalb entsprechend aufbereitet werden, zumal Bilanzzahlen durch „konkrete Geschichten“ verdeutlicht werden müssten.

Die Deutsche Post lieferte da in diesem Jahr ein schlechtes Beispiel. Der Bonner Konzern stellte das Ziel einer emissionsfreien Logistik in den Mittelpunkt, färbte sogar das Logo des Unternehmens in Grün. Auf Fragen der Journalisten, was denn darunter zu verstehen sei, sollte Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes Details zur Elektroflotte der Post berichten. Doch Gerdes konterte nur: „Heute ist nicht der Tag um darüber in epischer Breite zu reden.“ Das Ziel des Unternehmens blieb so im Vagen.

Manchmal sind es nur kleine pfiffige Ideen, die auch in schwierigen Zeiten für gute Stimmung sorgen können. Volkswagen hatte seinen W-Lan-Code für die Veranstaltung unübersehbar direkt vor dem Obstkörbchen positioniert. Wo sonst hätte man den Internetzugang für seinen „Apple“ gesucht?