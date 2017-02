Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Kein gutes Beispiel für die Kultur in diesem Land“

Die SPD-Bundestagsfraktion hatte bei ihrer Klausur Mitte Januar ein Papier mit dem Titel „Maß und Mitte bei Managergehältern und Boni wieder herstellen“ beschlossen. Der Entwurf lag dem Handelsblatt vorab exklusiv vor. Darin hat die SPD mehrere Gesetzesverschärfungen vorgeschlagen, die „möglichst noch in dieser Legislaturperiode“ umgesetzt werden sollen.

Die Genossen plädieren unter anderem für „ein festgeschriebenes Maximalverhältnis zwischen der Vergütung von Vorständen und dem durchschnittlichen Gehalt ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“. Zudem sollen Versorgungszusagen nicht mehr voll steuerlich abzugsfähig sein, sondern nur noch bis zum Höchstsatz in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Der liegt in Westdeutschland bei 76.200 Euro. Für Boni wird eine Grenze von 500.000 Euro vorgeschlagen. Auch soll eine gesetzliche Regelung geschaffen werden, wonach Boni „bei Schlechtleistung oder sogar regelwidrigem Verhalten einbehalten oder nach Auszahlung zurückgefordert werden können“.

Als Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) kürzlich das Handeln von Volkswagen-Managern und Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann in den Blick nahm, wurde er deutlich: „Das ist kein gutes Beispiel für die Kultur in diesem Land.“ Er verwies damals auf die angekündigte Streichung von 23.000 Stellen bei VW in Deutschland und gleichzeitige Diskussionen um Managerboni.