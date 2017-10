Anstecknadeln spiegeln falsche Tatsachen vor

Ich befürchte nämlich, dass die werbenden Unternehmen sich nicht auf die Souveränität der Testimonials beim Repräsentieren der Marke verlassen möchten. Und da haben sie vielleicht recht. Als mein letztes Buch gerade neu erschienen war, wurde ich im Frühstücksfernsehen eingeladen, um über Stil im Allgemeinen zu sprechen. Es war ein ganz schöner Drahtseilakt, so ganz nebenbei mein Buch zu platzieren. Kann man jetzt bei Fußballern, Schauspielern oder meinetwegen auch Sterneköchen vielleicht immer den vollen Einsatz erwarten? Also steckt man ihm oder ihr das Ding ans Revers und stellt zumindest vordergründige Sichtbarkeit her.

Was aber hat der Pin mit dem Unternehmens-Signet am Kragen der Mitarbeiter verloren? Der Kunde wird es nicht unbedingt zu schätzen wissen – will der doch zumeist selbst im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, zumal, wenn ihm einer was verkaufen will. Während ich, wie eingangs erwähnt, voll auf professionelle Dresscodes stehe, halte ich diese Anstecknadeln offen gestanden um ein Mittel zur Vorspiegelung falscher Tatsachen.

Denn das Logo am Kragen sagt nichts, aber auch gar nichts darüber aus, ob einer als Botschafter der Marke auftritt oder nicht. Dafür gibt es dank einer aktuellen Studie der Personalberatung Korn Ferry handfeste Beweise: 75 Prozent der Mitarbeiter in leitenden Funktionen gaben bei einer Befragung an, dass sie sich persönlich überhaupt nicht mit der Corporate Culture ihres Unternehmens identifizieren. Annähernd genauso viele sahen überhaupt keine Verbindung zwischen vorgegebener Kultur und operativ gelebter Strategie.

Ich darf wohl sagen: Das wird auch nicht besser mit Anstecker. Da muss man einfach mal ran an die interne und externe Kommunikation, an das ganze Erscheinungsbild eben. Unternehmenskultur wird gelebt, wenn jeder einzelne die Verbindung zwischen Marke und Person herstellt. So, das war‘s für heute.

Sabina Wachtel berät Manager. Sie ist Inhaberin von ExpertExecutive mit den Labels ManagerOutfit.de und MEMBER OF THE 55. Außerdem ist sie Autorin.