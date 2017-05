Bockwurst für alle und Tofuburger für die Veganer

Das Fest war dem Vernehmen nach der Höhepunkt des Jahres – für den Pförtner, die Teamassistentin und den Systemadministrator ebenso wie für die versammelten Berater, Partner und Direktoren des Hauses. Höchste Zeit für eine der gefürchteten To-Do-Listen. Mandy ist in ihrem Element. Der Meet&Greet-Ordner 2016 von Lisa Lalotter wird geflissentlich ignoriert. Sollen die doch alle mal sehen, wie man so ein Fest perfekt plant. Die To-Do-Liste wurden mit Excel-Tabellen zur Formvollendung gebracht. Noch bis spät abends war sie damit beschäftigt, ihr Tagewerk abzuhaken und zu dokumentieren. Alles war wie immer perfekt.

Und dann: Der große Tag. Das Meeting mit dem Chef. Die Präsentation. Mandy Mistic kommt beschwingt in sein Büro. Pünktlich auf die Minute, versteht sich. Die Präsentation analog zu den Punkten der To-Do-Liste: Budget, Location, Catering, Gästeliste für die Einladungen. Da kann nichts schiefgehen. Denkt Mandy Mistic, und schaut Ihren Chef ein bisschen Beifall heischend an. Der ist irritiert. Wie? Budget, Location, Catering? Das ist doch alles klar. „Wir räumen ab 14 Uhr die Lobby leer wie jedes Jahr, es gibt Getränke bis zum Abwinken, Bockwurst für alle und Tofuburger für die Veganer. Ich wüsste nicht, was es an dem Konzept auszusetzen gibt.“

Er lehnt sich zurück: Egal, Frau Mistic, das lässt sich ja alles machen. Und jetzt sind ja alle gespannt auf den Überraschungsgast. Er lacht erwartungsvoll: „Letztes Jahr war das ja eine Heavy-Metal-Band, nach dem Trapez-Künstler im Vorjahr und dem Clown im Jahr davor … Was haben Sie für dieses Jahr gezaubert?“

Mandy Mistic wird blass. Mandy, die Perfekte, Mandy Mistic, die, die nie Fehler macht, hat ihre erste Lektion gelernt. Oder: Sei Pippi nicht Annika.

Sabina Wachtel berät Manager. Sie ist Inhaberin von ExpertExecutive mit den Labels ManagerOutfit.de und MEMBER OF THE 55. Außerdem ist sie Autorin.