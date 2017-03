 Die Chef-Beraterin: Das Smartphone, der moderne Colt des Managers

Die Chef-Beraterin Sabina Wachtel schreibt jeden Mittwoch ihre Berater-Kolumne auf Handelsblatt Online. Sie ist Inhaberin von ExpertExecutive.

Es gibt tatsächlich Situationen, da wird das Smartphone… Nein, nicht gleich ausgeschaltet, aber zumindest lautlos gestellt. Bewerbungsgespräch, Pitch, Präsentation vor dem Aufsichtsrat, sagen wir mal. Beispielsweise. Wer einigermaßen Manieren hat: im Kino und im Theater auch. Weil man muss, und mitunter nach dreimaliger Aufforderung: Im Flugzeug. Im Meeting? Schon, ja. Aber irgendwie auch nicht.

Dabei habe ich einen Trend beobachtet. Das Smartphone wird nicht einfach dezent stummgeschaltet. Erst einmal legen alle ihre Geräte auf den Tisch. Das hat etwas von einem Western-Film: Cowboys im Saloon. Man sitzt um den Tisch, das Pokerblatt wird ausgeteilt. Neben jedem Bier eine geladene Waffe.

Der moderne Colt ist nun also das Smartphone. Was der Cowboy auch bekannt als Manager zeigen will, ist seine Unentbehrlichkeit. Bis kurz vor dem Meeting – ja, gern auch noch kurz nach dem Beginn – wird gehofft, dass das Ding auf dem Tisch doch bitte, bitte blinken, vibrieren, piepsen möge. Was es zuverlässig tut.

Die Reaktion ist – ebenso zuverlässig – ein leicht genervter Blick in Richtung Smartphone. Eventuell wird es kurz angehoben, man schaut drauf und demonstriert: Alle, aber auch wirklich alle wollen was von mir, aber nichts ist so wichtig wie dieses Meeting hier und jetzt. Erst, wenn dieses Schauspiel einmal durch ist, nimmt der Gesprächspartner das Smartphone tatsächlich in die Hand: „Ich schalte das jetzt mal aus.“ Mit Glück hat man dann ein paar Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit für Verhandlung, Präsentation, Konferenz oder was sonst so ansteht. Hier und jetzt.

Immerhin: Das Protokoll sichert uns diese paar Minuten. Überall dort, wo die menschliche Attraktivität mit der des Smartphones ohne feste Regeln konkurrieren muss, hat das Smartphone Vorrang. Meine Meinung: Das geht gar nicht!