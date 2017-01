 Die Chef-Beraterin: Der falsche Umgang mit dem Tempo

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Chef-Beraterin Sabina Wachtel schreibt jeden Mittwoch ihre Berater-Kolumne auf Handelsblatt Online. Sie ist Inhaberin von ExpertExecutive.

Wenn Sie als Unternehmer den Tempo-Status erreicht haben, haben Sie es geschafft. Der Tempo-Status: Das heißt, Ihre Marke ist nicht einfach eine Marke – Ihre Marke ist gleichbedeutend mit dem Produkt. Ihre Marke hat sich zum Gattungsnamen hochgekämpft. ManagerOutfit ist meine Marke. Im besten Fall sagt die ambitionierte Assistentin zu ihrem Chef: „Chef, du musst was an deiner Kleidung ändern, ich kenne da jemanden.“ Wenn ich eines Tages den Tempo-Status erreiche, wird sie sagen: „Chef, du brauchst ManagerOutfit.“ So selbstverständlich, wie eben jemand sagt: „Ich muss Tempos kaufen“ – auch wenn er dann zur Drogerieketten-Eigenmarke greift.

Ich möchte heute das Tempo würdigen. Und gleichzeitig aus gegebenem Anlass auf eine inzwischen fast vergessene Eigenschaft des Tempos hinweisen: Sie werden wahrscheinlich vor Überraschung vom Stuhl fallen. Es handelt sich um ein Hygieneprodukt – wirklich. Auch wenn es heutzutage in sieben verschiedenen Duftnoten und mit Olaf aus dem Kinofilm „Frozen“ geschmückt daherkommt. Es ist ein Papiertaschentuch!

Das Tempo-Taschentuch sieht einigermaßen appetitlich aus, solange es unbenutzt in der Verpackung weilt – wie übrigens jedes andere Taschentuch. Aber es wird schnell ranzig, wenn Sie es lose in der Jacken-, Hosen- oder Handtasche tragen. Und wenn Sie es einmal benutzt haben, ist es unter ästhetischen Gesichtspunkten ungefähr im gleichen Zustand wie benutztes Toilettenpapier, Tampons oder Pflaster. Das geht gar nicht! Das heißt: Sie wollen meine benutzten Taschentücher nicht sehen. Und ich will Ihre nicht sehen.

Mit Tempo wurde das Taschentuch zweigeteilt: in ein Schnupf- und in ein Schmucktuch. „Eines tragen wir in der Hosentasche – es ist für den diskreten direkten Gebrauch bestimmt. Das zweite findet seinen Platz in der inneren Brusttasche des Jacketts und hat, sagen wir, repräsentative Zwecke zu erfüllen – wie etwa das Abtupfen des Mundes nach einem Schluck guten Kognaks“.

Das meinte Konstanze von Franken, alias Helene Stökl, schon 1951 in ihrem Buch „Der gute Ton“ verlauten – 398.000 Exemplare wurden von dem Benimm-Bestseller verkauft. Und doch, ja, so ist es auch heute noch: Es schmückt allein das Schmucktuch. Das Schnupftuch ist bitte, bitte diskret zu handhaben. Und kommen Sie mir nicht mit kultureller Vielfalt. Ich weiß, dass nicht in jeder Region auf der Erde ein Taschentuch zum Naseputzen verwendet wird. Wir machen das einfach trotzdem. Bitte.