Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der Schnitt macht den Tag

Und weil das so gut aussah, haben die Designer schnell geschaltet und dieses „Business-Power-Suit“ auf unterschiedlichste Weise interpretiert und „neu aufgelegt“: von Max Mara, Calvin Klein bis Bottega Veneta; Jil Sander sogar mit Mafiaboss-Schultern; Stella McCartney, Celine, Versace. Endlich keine Leggings oder Sweatshirts, nein, Blazer und Hosen eng geschnitten oder oversize , mit Bügelfalte und ohne.

Und natürlich ist ein Hosenanzug ist nicht gleich ein Hosenanzug. Warum soll es uns auch besser gehen, als den Männern. Wie beim Herrenanzug macht auch bei uns Frauen der Schnitt den Tag. Die klassische, gerade oder ausgestellt geschnittene Business-Hose muss die richtige Länge haben. Und zwar unabhängig, ob flache Schuhe oder die geliebten High-Heels – in keinem Fall darf der Saum unschöne Falten werfen. Das geht gar nicht! Tja, und das Jackett – es muss perfekt sitzen. An den Schultern, die Ärmel nicht zu lang und so weiter.

Spätestens seit Juliette Binoche in einem türkisfarbenen Hosenanzug auf einer Abendveranstaltung zu bewundern war, hat man gesehen wie sexy und erfrischend unkonventionell doch so ein Hosenanzug statt Abendkleid sein kann. Top! Die Wirkung: Immer angezogen, immer souverän.

Der Hosenanzug ist mit die selbstbewussteste Uniform für Frauen (nicht nur im Business), seit es Kostüme gibt. Und das rate ich allen Business-Frauen: Suchen Sie sich ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn es auch Richtung Hosenanzug gehen soll, dann sparen Sie nicht am Schnitt und einem richtig guten Lippenstift und hängen Sie sich drei solcher Anzüge (natürlich in verschiedenen Farben) in den Schrank. Ein eiskalt stahlblauer Anzug mit auberginefarbenen Lippen. Mega! Letzlich wenig Aufwand mit viel Wirkung.

Ihr morgendlicher Stresspegel wird es Ihnen danken. Und Sie werden umwerfend aussehen!

Sabina Wachtel berät Manager. Sie ist Inhaberin von ExpertExecutive mit den Labels ManagerOutfit.de und MEMBER OF THE 55. Außerdem ist sie Autorin.