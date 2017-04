Finanzmanager müssen lernen, sich auszudrücken

Das Beste ist: Man holt sich die Leute ins Haus, die jede noch so dröge Zahlenreihe locker erklären. Die fähig sind, so über Geld zu sprechen (und zu schreiben), dass man am Ende denkt: „Ach, so eine Geldanlage ist doch auch nicht komplizierter als eine Designer-Handtasche“ – Dank an Handelsblatt-Börsenexpertin Jessica Schwarzer für ein großartiges Bild und inzwischen schon drei großartige Bücher über Geld.

Weil es meiner Meinung nach viel zu wenige Schreiber wie Jessica Schwarzer gibt, lernen Finanzmanager in meinem Unternehmen sich kurz, originell und auf den Punkt auszudrücken – und zwar auch dann, wenn es inhaltlich kompliziert (und zahlenlastig) wird. Ein Buch für Finanzmanager, die verstanden werden wollen, hat meine Mitarbeiterin Stefanie Etzel geschrieben. Nicht, dass man vom Lesen allein so klug wird wie Jessica Schwarzer – aber es ist ein Anfang.

Ach so: Was hat die Überschrift denn mit meiner Kolumne zu tun, fragen Sie sich? Nichts natürlich. Ich musste Sie ja irgendwie dazu kriegen, bis zum Ende zu lesen. „Sex sells, money pays the bill“, habe ich gelernt. Raten Sie mal, von wem.

