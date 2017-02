 Die Chef-Beraterin: Idioten überall

Die Chef-Beraterin Sabina Wachtel schreibt jeden Mittwoch ihre Berater-Kolumne auf Handelsblatt Online. Sie ist Inhaberin von ExpertExecutive.

Der Cartoonist Gary Larson hat in seiner berühmten Reihe „Far Side“ oft Gott gezeichnet. Großartig: Ein bärtiger Schöpfer thront über seinem Werk und platziert Bäume, Reptilien und Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Und dann, „um das Ganze interessanter zu machen“, streut er großzügig Idioten darüber. Isso.

Wo man sich auch umschaut: Es gibt wahnsinnig viele Deppen. Menschen, die ihren Job nicht richtig machen, die keine Ahnung haben, keine Haltung, keine Meinung, keinen Stil, keine Begabung. Und dennoch mischen sie überall mit, gerade im Business. Komisch. Vielleicht lassen sich die Defizite im Privaten besser verbergen. Auf der großen Plattform der Konkurrenten und Märkte treten sie dann plötzlich ungeschönt in Erscheinung: die Nassgeschwitzten und die Nichtschwimmer.

Wie oft am Tag denkt man: Diese Idiotin, dieser Depp! Ein Beispiel: Man präsentiert einen Pitch, der geneigte Auftraggeber ist eigentlich völlig hingerissen vom Konzept. Aus unerfindlichen Gründen schaut er sich dennoch zwei weitere Angebote an. Ja, von wem denn wohl? Von dem Vollpfosten, der noch nie was Eigenes auf die Beine gestellt hat, der immer nur spitzelt, was es bei uns Neues gibt und dann das gleiche macht.

Einatmen. Nix sagen. Schon gar nichts Negatives. Niemals! Wenn es Ihnen noch so sehr auf der Zunge liegt, auch wenn Sie aus ganz sicherer Erfahrung wissen, dass Ihr Mitbewerber schlechtere Qualität liefert, unzuverlässig ist, unsauber arbeitet. Bleiben Sie ruhig.