In jeder 08/15-Ausschreibung werden Persönlichkeiten gesucht

Wobei: Nicht auszudenken, wenn ein grünäugiger mit im Rennen gewesen wäre, vielleicht noch weiblich. Die sollen ja angeblich sehr kreativ sein und größtem Druck standhalten. Abgesehen von der verführerischen und mysteriösen Komponente, die grüne Augen haben. Grüne Augen wie ein Teich, machen alle Herzen weich oder so ähnlich.

Keine Sorge. Ich bin nicht durchgedreht. Ich hätte auch meine Zweifel, dass es in einem Unternehmen seriös zugeht, wenn bei Bewerbungen die Augenfarbe abgefragt wird. Aber, wenn Sie mich fragen (und Sie fragen mich doch!?), ein bisschen mehr Kreativität würde nicht schaden.

In jeder 08/15-Ausschreibung werden doch „Persönlichkeiten“ gesucht. Dann sollten Personalmenschen sich doch auch mal ein Bild von der Persönlichkeit eines Bewerbers machen. Tatsächlich geht’s in den Auswahlverfahren doch neben Fortbildungen, Zertifikaten und Auslandsaufenthalten doch eher noch um die Noten in der Grundschule als um die Persönlichkeit. Das geht gar nicht! Ich appelliere an den Mut zum Schrägen! Dann achten Sie halt im Gespräch mal auf die Augenfarbe. Sie werden ja sehen, was dabei rauskommt.

Sabina Wachtel berät Manager. Sie ist Inhaberin von ExpertExecutive mit den Labels ManagerOutfit.de und MEMBER OF THE 55. Außerdem ist sie Autorin.