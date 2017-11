Klare Linie, klarer Kopf

Ich habe mich da mal schlau gemacht. Man müsste das Argument „Sicherheit am Arbeitsplatz“ in den Raum schmeißen. In Bezug auf ein Hundeposter schwer zu vermitteln. Aber die riesige, völlig aus den Fugen geratene und dazu noch hässliche Pflanze der Assistentin des Controllers könnten wir eliminieren. Sie versperrt den Weg zum Chef. Wobei man hier von Fluchtweg ja auch nicht sprechen kann. Vielleicht geht sie als Stolpergefahr durch. Oder ich appelliere einfach an die Eitelkeit des Chefs. Jedenfalls gibt es Hoffnung.

Um der Sache Herr zu werden, dürfen wir uns mit solchen Details gar nicht aufhalten. Ein generelles Deko-Verbot muss her. Lassen Sie uns Büros in Weiß, Chrom und Glas halten. Das geht immer. Klare Linie, klarer Kopf. Wer Farbe braucht, soll über eine Blumenwiese laufen. Vielleicht findet man auch die Teletubbies noch auf Youtube.

Nun müssten für diejenigen, die unbelehrbar auf ihre Deko bestehen, noch die entsprechenden Strafen her. Verbote und Strafen gehören untrennbar zusammen. Man kann ja keinem kündigen, weil er seine Stifte in einer Souvenir-Tasse aufbewahrt. Eine Abmahnung dürfte schon drin sein. Die letzte Konsequenz: eine Woche im Einzelbüro, das komplett mit Disney-Motiven durchgestylt ist.

Bleibt immer noch die Frage: Darf man Nacktposter im Büro aufhängen? Ich sage: Ja klar! Wenn nicht dort, wo dann? Zuhause bestimmt nicht.

Sabina Wachtel berät Manager. Sie ist Inhaberin von ExpertExecutive mit den Labels ManagerOutfit.de und MEMBER OF THE 55. Außerdem ist sie Autorin.