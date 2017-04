 Die Chef-Beraterin: Nicht kleckern, sondern klotzen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Chef-Beraterin Sabina Wachtel schreibt jeden Mittwoch ihre Berater-Kolumne auf Handelsblatt Online. Sie ist Inhaberin von ExpertExecutive.

Das wichtigste Kleidungsstück im Schrank eines Mannes ist ein weißes T-Shirt. Das ist sozusagen die Essenz. Alles andere ist Kür – gemessen am Stellenwert des T-Shirts. Das weiße T-Shirt ist mein Lieblingskleidungsstück. Darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Das ist kein Thema fürs Business. Hier geht es nicht um den internen oder externen Dresscode, hier fragen wir nicht nach dem perfekten Style für Galadinner, Kundengespräch oder Staatsbesuch. Nein. Hier geht es erst einmal um die Basics. Das weiße T-Shirt ist sozusagen allen anderen Fragen nach dem Erscheinungsbild vorgelagert. Hier entscheidet sich, in welcher Liga Sie wirklich spielen.

Es gibt eigentlich nichts cooleres für Männer (und für manche Frauen auch), als ein weißes T-Shirt. Manch ein Designer hat sich schon die Zähne ausgebissen am Shirt – bisschen stylisher machen, hier eine bunte Naht, dort ein etwas anderer Bund. Papperlapapp! Das geht gar nicht! Das ist noch nie gelungen und es ist auch nicht nötig.

Denn: Es handelt sich einfach mal um ein Kleidungsstück, an dem es einfach nichts, aber auch gar nichts zu verbessern gibt. Es braucht nichts. Es braucht kein Revival, keinen Refresher, es braucht kein Aufmotzen, es braucht noch nicht mal einen besonderen Ausschnitt oder besondere Nähte.

Was das richtige Tragen eines weißen T-Shirts erfordert: Persönlichkeit. Weil es so schlicht ist. Da lenkt eben einfach nichts vom Träger ab. Das ist Fakt. Und natürlich gibt es für jeden das perfekte weiße Shirt. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der steif und fest behauptet, die besten weißen T-Shirts gäbe es in Schweden. Wie er darauf kommt…keine Ahnung. Er wird’s wissen.