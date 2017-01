Rosa Liebesschloss an der Bürotür

4. Freiraum

Es ist doch so: Wenn ich den ganzen Tag fern vom geliebten Partner im Büro sitze, da möchte ich ihn oder sie (also wenn es gut läuft) dann doch abends gern mal sehen. Dann noch die Nummer mit „Freiraum schaffen“ zu absolvieren, ist wirklich nicht ganz leicht.

Wer sich aber im Büro täglich sieht und gemeinsame Wege zur Arbeit hat, den ganzen Business-Alltag teilt – der kann sich dann eben Freiraum für die schönen, (also die richtig schönen, hahaha) Dinge nehmen: Night-out mit der Freundin, Kino mit dem Kumpel, Stündchen auf dem Laufband. Alles kein Problem mehr!

5. Highlights

Es heißt doch immer: Schenken Sie Ihrer Beziehung Highlights. Diese sollen ja das A und O einer Beziehung sein. Highlights sollten aber bitteschön nicht nur die gemeinsamen Urlaube oder Ausflüge sein. Nein. Das geht gar nicht!

Nutzen Sie endlich, dass Sie ihren Kollegen angemacht haben. Feiern Sie besondere Tage und Momente, gelebte Rituale, die Ihre Partnerschaft ausmachen. Schenken Sie zum Beispiel Ihrem Liebsten ein Foto des Kopierers, an dem sie sich zum ersten Mal tief in die Augen geguckt haben (am besten natürlich, wenn Sie mit drauf sind). Oder hängen Sie ein rosafarbenes Liebesschloss an die Tür, hinter der Sie sich zum ersten Mal heimlich geküsst haben. Wird ja wohl niemanden stören.

Statt immer auf der Couch zu gammeln: Machen Sie ein romantisches Picknick vor Ihrem Bürogebäude, lassen Sie es knallen, geben Sie Gas! Arbeiten Sie aktiv daran, neue Highlight-Momente in Ihrer Beziehung zu schaffen. So ein Büro bietet da ja einiges.

Nehmen Sie ruhig auch Ihre Kollegen mit ins Boot. Wer hat das Verhältnis zuerst bemerkt? Wer hat es beim Chef so nett gepetzt? Feiern Sie sich und all die Personen, die involviert waren. Sie werden merken, dass die Intensität Ihrer Beziehung nach solchen, sagen wir außergewöhnlichen Momenten, steigt. Nutzen Sie dazu die Kantine oder den großen Konferenzraum. Welcher Chef könnte da etwas dagegen haben? Er müsste ja ein Herz aus Stein besitzen!.

Also, jetzt frage ich Sie nochmal: Was gibt es gegen ein Techtelmechtel am Arbeitsplatz zu sagen? Nix, oder?

Sabina Wachtel berät Manager. Sie ist Inhaberin von ExpertExecutive mit den Labels ManagerOutfit.de und MEMBER OF THE 55. Außerdem ist sie Autorin.