Sie sind immer auch die Rolle, in der Sie auftreten!

Nun die schlechte Nachricht: Für Sie gilt dasselbe. Wo Sie gehen und stehen – ab einem bestimmten Level sind Sie nicht mehr ganz authentisch Sie selbst, sondern Sie sind immer auch die Rolle, in der Sie auftreten.

Es ist nun mal wertrelevant, wie man zur Tür hereinkommt. Gilt auch für Sie! Ihr Ziel muss immer Stimmigkeit für die Person und die Marke gleichermaßen sein. Wenn Ihre Erscheinung nicht mit Ihrer Rolle korrespondiert, sind Sie so überbezahlt wie ich in Jogginghose auf der Bühne.

Dann haben Sie Ihr Versprechen nicht eingelöst. Unterschätzen Sie das bloß nicht. Unprofessioneller Dresscode ist im Business so fehl am Platz wie, sagen wir, Rülpsen oder Nase hochziehen. Und noch was: Niemand wird etwas erfahren. Aber man wird es sehen. Nicht von heute auf morgen, das wäre unprofessionell, aber peu-à-peu… Das ist nämlich die Kunst.

Sabina Wachtel berät Manager. Sie ist Inhaberin von ExpertExecutive mit den Labels ManagerOutfit.de und MEMBER OF THE 55. Außerdem ist sie Autorin.