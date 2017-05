 Christian Kullmann: Neuer Evonik-Chef soll an Zukäufen arbeiten

Christian Kullmann Der bisherige Strategie-Vorstand wird neuer Vorstandschef des Spezialchemiekonzerns Evonik. (Foto: dpa)

DüsseldorfDer Spezialchemiekonzern Evonik soll sich nach den Worten von Aufsichtsratschef Werner Müller auch unter dem neuen Vorstandschef Christian Kullmann um Übernahmen bemühen. Er erwarte, dass Kullmann „auch am Thema Zukäufe arbeitet und den Aufsichtsrat mit konkreten Erwerbsplänen konfrontiert“, sagte Müller der „Westdeutsche Allgemeinen Zeitung“. „Den Aufsichtsrat würde sicherlich auch ein größeres Vorhaben nicht schrecken“, fügte Müller hinzu, der Chef des größten Evonik-Anteilseigners RAG-Stiftung ist.

Der Führungswechsel bei Evonik steht am morgigen Dienstag an: Mit Ablauf der Hauptversammlung in Essen scheidet der bisherige Evonik-Chef Klaus Engel aus dem Amt. Nachfolger wird der bisherige Strategie-Vorstand Kullmann. Evonik war bereits in den vergangenen Jahren auf Einkaufstour gegangen. Der Konzern versucht so, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen und seine Abhängigkeit vom Geschäft mit Zusatzstoffen für die Tiernahrung zu reduzieren.