 Deutsche Börse: HVB-Chef Weimer Kandidat für Chefposten

Theodor Weimer Der Vorstandsvorsitzende der Hypo-Vereinsbank kommt wohl für den Chefposten bei der Deutschen Börse infrage. (Foto: dpa)

Frankfurt/MünchenHypoVereinsbank-Chef Theodor Weimer darf sich einem Insider zufolge Hoffnungen auf den bald vakanten Chefposten bei der Deutschen Börse machen. Der 57-jährige Weimer sei ein aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Carsten Kengeter, der über den Vorwurf des Insiderhandels gestolpert war, sagte eine mit der Suche vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. In Unternehmenskreisen der Börse hieß es, Weimers Profil würde zu den Anforderungen passen, die Aufsichtsratschef Joachim Faber an den neuen Mann habe. Die Agentur Bloomberg berichtete, Weimer sei der Favorit für den Posten.

Der ehemalige Investmentbanker führt die deutsche Tochter der italienischen Großbank UniCredit seit 2009. Sein Vertrag war in diesem Jahr bis Ende 2020 verlängert worden. Die HVB und die Deutsche Börse wollten sich nicht zu der Personalie äußern.