 Diane Green: SAP holt Google-Managerin in den Aufsichtsrat

Diane Greene tritt im SAP-Aufsichtsrat die Nachfolge von Klaus Wucherer an. Die Google-Managerin ist Expertin für die Cloud.

Die Aktionäre stimmen am 17. Mai über die Personalie Greene ab. (Foto: dpa) SAP

WalldorfSAP will die Google-Cloud-Expertin Diane Greene in den Aufsichtsrat holen. Greene werde den Aktionären als Nachfolgerin des ehemaligen Siemens-Vorstands Klaus Wucherer vorgeschlagen, teilte der Walldorfer Softwarekonzern am Mittwoch mit. Die Gründerin des Spezialisten für Virtualisierungssoftware VMWare ist bei der Alphabet-Tochter Google für das Cloud-Geschäft verantwortlich und sitzt im Alphabet-Verwaltungsrat.

SAP und Google arbeiten im Cloud-Geschäft bereits eng zusammen, wo Anwendungen und Speicherplatz über das Internet bereitgestellt werden. Die Hauptversammlung von SAP findet am 17. Mai statt.