 Unternehmenskultur: Wieso starke Führungsautorität die Mitarbeiter frustriert

Firmen tun sich mit Transformationsprozessen schwer, wenn sie nicht wissen, welche Werte und Überzeugungen bei den Mitarbeitern verankert sind.

Jeder Unternehmer muss sich fragen: Was haben wir für eine Kultur? Sind zum Beispiel eher kreative Entdecker oder Ordnungsbewahrer in der Mehrheit? Wer zu streng ist, demotiviert seine Mannschaft. (Foto: Fotolia.com) Kein Elan?

DüsseldorfRund ein Drittel des operativen Bruttoergebnisses eines Unternehmens ist durch eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur erklärbar. Zu diesem Ergebnis kommt eine Vielzahl von Studien - wie etwa die des Bundesministeriums für Arbeit, in deren Rahmen vor einigen Jahren über 37.000 Arbeiter und Angestellte in 314 Unternehmen befragt wurden.

Experten sind sich einig darüber, dass eine noch so gut durchdachte Unternehmensstrategie keine nachhaltigen Ergebnisse bringt, wenn deren Ziele nicht in den Werten und Überzeugungen der Mitarbeiter verankert sind. Gerade in einer Zeit, in der viele Betriebe in einer Phase digitaler Transformation stecken, kann sich das negativ bemerkbar machen.

"Kultur lässt sich jedoch messen und managen", sagt Ralf Landmann, Consultant bei der Personalberatung Spencer Stuart. "Erfolgreich managen kann man allerdings nur das, was man versteht und aktiv im Fokus hat." Um eine Ausgangsbasis zu haben, sind Landmann und seine Beraterkollegen darangegangen, acht Kulturstile zu definieren, über die Schlüsselmerkmale einer Unternehmenskultur und Führungsstile identifiziert und messbar gemacht werden können. "Mit ihrer Hilfe lässt sich identifizieren, welche Führungsstile zueinander passen und welche nicht", so Landmann.

Kulturfaktoren zählen

Zu diesen Faktoren gehört das Thema Beziehung, also welchen Wert Menschen in einem Unternehmen auf ihr Verhältnis zueinander legen, ebenso wie der Faktor Sinn (wofür arbeite ich im Unternehmen?). Weitere sind: Lernen (Erkunden, Kreativität ausleben), Freude (für die Arbeit und Begeisterung für Aufgaben), Leistung (Ergebnisorientierung und Gewinn), Autorität (Stärke und Entscheidungsfreudigkeit), Sicherheit (Planung und Umsicht) und schließlich Ordnung, das heißt die Bedeutung von Regeln und Traditionen.

Die Hitliste der Chef-Lügen „Bei mir steigen Teamarbeiter auf“ Die Absicht: Sie sollen selbstlos schuften und Erfolge teilen, Konflikte schlichten und andere motivieren, kurz: einen Teil der Chefarbeit unentgeltlich übernehmen. Die Wahrheit: Befördert wird immer der Einzelne, der aus der Masse herausragt und kein ganzes Team. Wer Ellenbogen zeigt und Erfolge für sich verbucht, hat beste Chancen auf den Aufstieg. Gegenstrategie: Zwingen Sie den Chef, konkret zu werden. Was müssen Sie für den nächsten Karriereschritt erreichen? Schnell wird er dann wieder bei Einzelleistungen landen. „Ich würde Ihr Gehalt ja erhöhen - aber das Geld fehlt...“ Die Absicht: Sie sollen den Chef als Ihren Förderer ansehen, dem leider die Hände gebunden sind. So legen Sie sich doppelt für ihn ins Zeug. Nach dem Wirtschaftsaufschwung bekommen sie jedoch eine neue Phrase zu hören. Die Wahrheit: Die Firma hat Geld, mit dem sie wirtschaften kann - sonst wäre sie pleite. Sie will diese Mittel vielleicht nur nicht in Gehalt investieren. Gegenstrategie: Machen Sie deutlich, dass die Firma unterm Strich ein Geschäft macht: Sie haben Ihre Leistung ausgebaut und bringen der Firma mehr Geld. Davon wollen Sie lediglich einen fairen Anteil. „Es fehlt die Stelle, um Sie zu befördern“ Die Absicht: Der Chef signalisiert seine Bereitschaft, Sie auf der Karriereleiter voranzubringen. Leider fehlt die dafür nötige Sprosse. Er ermutigt Sie, unter Volldampf weiterzuarbeiten. Die Wahrheit: In der modernen Personalpolitik werden nicht Menschen für Stellen gesucht, sondern Stellen für Menschen geschaffen. Deshalb hat der Chef womöglich kein Interesse an einer Beförderung. Vielleicht will er seinen besten Spieler nicht an eine höhere Liga verlieren? Gegenstrategie: Machen Sie deutlich, dass Sie unbedingt aufsteigen wollen. Signalisieren Sie, dass sie dafür auch zu einer anderen Firma wechseln würden. Die Aussicht, Sie komplett zu verlieren, könnte seine Meinung ändern. „Überstunden sind die Ausnahme...“ Die Absicht: Im Vorstellungsgespräch sollen Bedenken zerstreut werden. Die Formulierung ist mit Absicht schwammig: Auch wenn Sie an zwei von fünf Wochentagen Überstunden leisten müssen, liegt eine „Ausnahme“ vor. Die Wahrheit: Im Einstellungsgespräch kommt alles an die große Glocke, was für die Firma spricht. Nachteile werden verschwiegen. Sobald die Probezeit begonnen hat, schnappt die Falle zu - eine Kündigung wäre ein Schandfleck im Lebenslauf. Gegenstrategie: Zeigen Sie sich als Wortspalter - freundlich im Ton und bestimmt in der Sache: „Was meinen Sie damit? Einmal im Monat? Einmal in der Woche? Wie viele im ungünstigen Fall?“ „Wenn Sie gehen, ist die Tür für immer zu!“ Die Absicht: Sie sollen das Gefühl bekommen, bei einem Wechsel verbrannte Erde zu hinterlassen. Gerade in engen Märkten ist diese Behauptung vorzüglich geeignet, um Sie zu halten. Die Wahrheit: Exzellente Mitarbeiter sind Mangelware - Ihnen wird sich die Tür auch ein zweites Mal öffnen. Wichtig sind die Umstände: Geben Sie so früh wie möglich Bescheid oder erst in letzter Sekunde? Erledigen Sie Ihre Aufgaben nach der Kündigung mit alter Zuverlässigkeit oder sind Sie in Gedanken schon bei Ihrem neuen Arbeitgeber. Gegenstrategie: Lassen Sie sich nicht einschüchtern, falls Sie einen Wechsel planen. Sollte Ihr Herz noch an der alten Firma hängen, warum geben Sie ihr nicht noch eine Chance? „Ich habe ein Angebot, das sehr interessant ist. Allerdings fühle ich mich ziemlich wohl hier - und würde am liebsten weiter zum Erfolg unserer Firma beitragen...“ „Sprechen Sie offen - ich behalt's für mich“ Die Absicht: Ihr Chef will alles von Ihnen erfahren. Über ein gescheitertes Projekt oder über einen unfähigen Mitarbeiter. Sie wollen weder Schaden anrichten, noch der Aufforderung des Chefs nicht Folge leisten. Seine Schweigeversprechen scheint daher ideal. Die Wahrheit: Der Chef wird dafür bezahlt, Schaden von der Firma abzuwenden. Erzählen Sie ihm pikante Details, wird er sicher nicht schweigen. Gegenstrategie: Als Antwort ist „Ich kann Ihnen da nicht helfen“ genau richtig - sofern Sie Schaden von sich und anderen abhalten wollen. „Mal privat telefonieren oder frühen gehen - das stört mich nicht“ Die Absicht: Ihr Chef will nicht nur als Aufpasser gelten. Schließlich sollen Sie für ihn durchs Feuer gehen, wenn es mal eng wird. Oft senkt ein solches Angebot auch die Quote der Privatgespräche und Frühabgänge. Die Wahrheit: Kein Chef hat es gern, wenn seine Mitarbeiter private Schwätzchen am Telefon halten oder vor Feierabend aus der Firma spazieren. Er fürchtet Kettenreaktionen. Gegenstrategie: Verlegen Sie private Gespräche auf Zeitpunkte, zu denen Ihr Chef nichts mitbekommt. Müssen Sie einmal früher gehen, nennen Sie ihm den (wichtigen) Grund und fragen noch einmal nach, ob es ok ist. „Ich kann Sie rauswerfen, wenn's Ihnen hier nicht passt!“ Die Absicht: Sie sollen das Gefühl bekommen, dass Ihr Chef Sie in der Hand hat. Wenn Sie nicht klein beigeben, können Sie jederzeit auf der Straße landen. Die Wahrheit: Kündigungen sind leicht anzudrohen und schwer durchzusetzen. Ein Mitarbeiter kann sowohl gegen Abmahnungen als auch gegen Kündigungen juristisch vorgehen. Sollte die Firma aufgrund der Wirtschaftslage gezwungen sein, Personal abzubauen, wackeln vor allem die Stühle der Frischlinge. Gegenstrategie: Wenn dieser Satz fällt, ist Feuer unterm Dach. Sagen Sie, dass sie für sachliche und konstruktive Kritik an Ihrer Arbeit offen sind, sich Drohungen aber verbitten. „Tut mir leid, dafür sind Sie zu alt/jung!“ Die Absicht: Offensichtlich will sich Ihr Chef nicht auf sachliche Argumente einlassen. Vielleicht hofft er auch, Sie mit Ihrem Alter an einem wunden Punkt zu erwischen. Die Wahrheit: Nirgendwo steht geschrieben, wie jung oder alt man für eine bestimmte Aufgabe sein muss. Alter sagt nichts über Qualifikation oder Qualität aus. Gegenstrategie: Lenken Sie das Gespräch zurück auf eine sachliche Ebene. Fragen Sie beispielsweise: „Welche Qualitäten hätte ich Ihrer Meinung nach, wenn ich fünf Jahre älter (oder jünger) wäre?“ Nun wird der Chef mit Stichworten reagieren - und Sie können aufzählen, was Sie auf diesem Gebiet bereits geleistet haben.

"Entscheidend aus Sicht eines Managers ist, Mitarbeiter zu gewinnen und einzusetzen, die nicht nur die notwendige Qualifikation besitzen, sondern auch den passenden Kulturfaktor für eine bestimmte Tätigkeit mitbringen", so Landmann. Für Unternehmen komme es darauf an, die tatsächliche Unternehmenskultur zu ermitteln - zum Beispiel über eine systematische Mitarbeiterbefragung - und über die gesamte Organisation zu aggregieren, um so die Frage zu beantworten: Was haben wir für eine Kultur? Sind zum Beispiel eher kreative Entdecker oder Ordnungsbewahrer in der Mehrheit?

"Die meisten Unternehmen haben auch deshalb ein Problem mit der Digitalisierung, weil sie bestrebt sind, neue Mitarbeiter zu bekommen, die an den Werten Lernen, Freude und Sinn interessiert sind, aber zu wenig darauf achten, ob diese Werte im Unternehmen gelebt werden und diese Mitarbeiter auch zu ihnen passen", sagt der Berater.

7 Tipps für die richtige Mail Der Ton macht die Musik 1 von 7 Jeder schreibt E-Mails - doch viele bleiben unbeantwortet. Die Mail-App „Boomerang“ hat Daten aus 5,3 Millionen Nachrichten analysiert und daraus einige Tipps, wie Ihre E-Mail aus der Masse heraussticht, abgeleitet. Das Wichtigste ist der Ton. Gemäß dem alten Sprichwort „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus“ gilt: freundlich bleiben! Gleichwohl ein etwas negativer oder etwas positiver Grundton nicht schadet. Also: Wer eine komplett neutrale Mail verschickt, wartet unter Umständen länger auf eine Antwort. Zweikämpfe vermeiden 2 von 7 Wer kennt das nicht: Zwei Kollegen liefern sich via E-Mail einen Schlagabtausch und haben die ganze Abteilung in Kopie gesetzt. Peinlich! Und auch nicht ganz ungefährlich. Sollte mal ein Streit ausarten und man trifft sich vor Gericht, sind die Anfeindungen komplett dokumentiert. Auch wenn man persönlich angegangen wird, sollte man lieber zum Hörer greifen, als in Rage einen Text zu schreiben, den man später eventuell bereut. Fragen sind gut 3 von 7 Jemand, der Fragen stellt, bekommt darauf meist eine Antwort. Der Empfänger ist ihm das schuldig. Aber damit dieser sich nicht überrumpelt fühlt, sollte man nicht mehr als drei Fragen in eine E-Mail schreiben. In der Kürze liegt die Würze 4 von 7 Wer einen Roman als E-Mail schreibt, der erschlägt seinen Leser. Laut „Boomerang“ liegt die ideale Länge zwischen 50 und 120 Wörtern. Nicht in Großbuchstaben schreiben 5 von 7 Wer seine Texte nur in Großbuchstaben schreibt oder nur einzelne Wörter komplett groß, wirkt, als ob er sein Gegenüber anschreien wolle. Alles nur in Kleinbuchstaben zu schreiben ist aber auch nicht besser: Das wirkt dümmlich. Wer der deutschen Sprache mächtig ist, sollte sich auch an die Grammatik halten. E-Mails wie einen Brief schreiben 6 von 7 Jeder chattet über WhatsApp, Facebook oder iMessage. Dort schreiben wir, wie wir sprechen. Da das Gegenüber die Mimik des Senders nicht sieht, setzen die Schreiber oft Emojis ein, um zu zeigen, wenn etwas lustig oder ironisch gemeint war. Wer eine E-Mail schreibt, muss darauf verzichten. Da Emojis in E-Mails äußerst unprofessionell wirken, kann der Empfänger nur ahnen, ob ein Satz vielleicht nicht ganz ernst gemeint ist. Aber das kann gewaltig nach hinten losgehen. Daher gilt: E-Mails am besten so schreiben wie den klassischen Brief. Nicht immer sind E-Mails geeignet 7 von 7 Gerade wenn es um unangenehme Dinge geht, greifen viele zur elektronischen Post. Die Vorteile liegen auf der Hand: Man muss seinem Gegenüber nicht in die Augen schauen, und man kann sich jedes Wort gut überlegen. Aber gerade bei heiklen Themen sollte man auf eine E-Mail verzichten und das Gespräch unter vier Augen suchen. Das gilt insbesondere, wenn Chefs ihren Mitarbeitern eine schlechte Nachricht überbringen müssen.

Eine zu starr ausgeprägte Firmenkultur kann aber auch zum Problem im Zuge eines Transformationsprozesses werden. Ein autoritärer Managementstil zum Beispiel ermöglicht eine hohe Entscheidungsgeschwindigkeit und schnelle Reaktion auf Gefahren und in Krisen. "Eine starke Führungsautorität kann aber auch dazu führen, dass die Mitarbeiter weniger mitdenken, seltener selbst initiativ werden und ungern Verantwortung übernehmen", gibt Landmann zu bedenken.

Für Eigentümer und Unternehmenslenker sei es daher entscheidend, eine Vorstellung davon zu haben, wo die Firma in Sachen Unternehmenskultur aktuell stehe. Das gelte es in Zusammenhang zu setzen mit der Frage, welche Themen und Entwicklungen für das Unternehmen in Zukunft wichtig werden. "Man muss sich darüber im Klaren werden, wohin man die Unternehmenskultur bewegen will, damit man in Zukunft erfolgreich ist", sagt Landmann.